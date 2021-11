Bandekonflikt: Politiet lukker rockerklubhuse

Københavns Politi har her til aften indført visitationszoner, oplyser man i en pressemeddelelse.

Her skriver man følgende:

'Politiet vurderer, at der udspiller sig en voldelig konflikt mellem to grupperinger i det københavnske bandemiljø. Som led i at dæmme op for konflikten opretter Københavns Politi to visitationszoner: en i Brønshøj og en, der omfatter dele af Nørrebro, København NV og Ydre Østerbro.

I de to visitationszoner har der i de seneste dage været flere episoder, som Københavns Politi vurderer har forbindelse til den aktuelle konflikt, og hvor der i flere tilfælde har været anvendt skydevåben.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet har lukket Satudarah i Haslev. Foto: Per Rasmussen

Blandt andet blev der den 11. november affyret flere skud mod en gruppe personer, som opholdt sig ved en kiosk på Ruten i Tingbjerg, og den 16. november blev der ligeledes affyret flere skud ved en kiosk på Bisiddervej i København NV.'

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Rigspolitiet udfærdiget et såkaldt konfliktnotat. Heraf fremgår det, at myndighederne vurderer, at konfliktens parter er henholdsvis Satudarah og bandegrupperingen NNV.

Også Københavns Vestegns Politi indfører nu visitationszoner, oplyser man i en pressemeddelelse. Af samme pressemeddelelse fremgår følgende:

'Københavns Vestegns Politi udsteder i medfør af § 1, stk. 2, i lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme et generelt forbud for enhver person mod at opholde sig på ejendommen Lyngager 12, 2605 Brøndby.'

Her er der i følge Ekstra Bladets oplysninger tale om et Satudarah-klubhus.

Også Sydsjællands og Lolland-Falsters politi lukker et af rockernes klubhuse:

'Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har 17.11.2021 udstedt et forbud mod at opholde sig på adressen Finlandsgade 27 i Haslev. Forbuddet træder i kraft klokken 18.00. Ejendommen er kendt som tilholdssted for Satudarah MC West Area.



Det er politiets vurdering, at der er en akut og betydelig risiko for, at personer med tilknytning til en bandegruppering fra Kbh. NV vil foretage angreb på adresse, og det har haft indflydelse på politiets beslutning, at adressen er beliggende ud til en gennemkørende vej i et bebygget område, hvor der er almindelig færdsel til foreningslokaler mm. Derfor vil en angreb være til fare for udenforstående, der arbejder, bor eller befinder sig i nærheden af ejendommen', skriver samme politikreds i en pressemeddelelse.

Det ulmer i bande-miljøet: Fandt stort våbenlager

Visitationszonerne i København er gældende fra onsdag den 17. november 2021 kl. 18.00 til onsdag den 1. december 2021 kl. 18.00 i følgende geografisk afgrænsede områder:

Zone 1:

Ruten – Åkandevej – Kildebrøndevej – Smørumvej – Veksøvej – Stenløsevej – Islevhusvej – Marbjergvej - Mørkhøjvej – grønt område langs kredsgrænsen - Hillerødmotorvejen - Ruten.

Zone 2:

Nørrebrogade – Jagtvej – Ågade – Bispeengbuen – Borups Allé – Hareskovvej - Utterslevvej – Rådvadsvej – Frederiksborgvej – Rødkløvervej – via stier syd for kredsgrænsen – Lundedalsvej – Tuborgvej – Lersø Parkallé – Rovsingsgade – Hans Knudsens Plads – Borgervænget via cykelsti til – Vognmandsmarken – Bryggervangen – Omøgade - Lyngbyvej – Nørre Allé – Sankt Hans Torv - Fælledvej til Nørrebrogade.

På Vestegnen er det følgende zoner:

Det ene område for visitationszone er beliggende i Brøndby Kommune og afgrænses mod nord af Knudslundvej, mod øst af Vestager, mod syd af Vallensbækvej og mod nord af Midtager.

Det andet område for visitationszone er beliggende i Herlev og Gladsaxe kommuner og afgrænses mod nord af S-togslinjen igennem Gladsaxe Kommune, mod øst af kommunegrænsen til Københavns Kommune, mod syd først af kommunegrænsen til Københavns Kommune til banelegemerne på S-togslinjen mod vest gennem Herlev Kommune og endelig mod vest af kommunegrænsen til Ballerup Kommune, Klausdalsbrovej, kommunegrænsen mellem Gladsaxe og Herlev samt kommunegrænsen til Furesø Kommune.