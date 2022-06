Bandekrig i Odense: Offer forsøgt dræbt med 18 stik

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): En sigtelse for drabsforsøg ødelagde ikke umiddelbart stemningen blandt de otte mænd, der onsdag lidt før klokken 16 blev ført ind i retssal 13 i Odense, hvor en dommer skal tage stilling til, om de skal varetægtsfængsles.

De otte sorthårede mænd i alderen 17 til 27 grinede og jokede i hvert fald lystigt i salen.

Drabsforsøget er i følge Ekstra Bladets oplysninger seneste episode i en række af voldelige sammenstød, der også inkluderer et drab begået i februar.

- Se shababs

Især en af mændene med sort krøllet hår var i hopla. Han trippede uroligt på sin stol, og da han fik en betjent til at bringe sig en flaske vand, råbte han ud til sine medsigtede, 'Se shababs, der er service,' inden han blev bedt om at dæmpe sig.



Herefter var der snak mellem forsvarsadvokat, retsformand og om, hvorvidt de mange sigtede, der hver blev flankeret af to betjente, kunne få håndjernene af på grund af flugtrisiko.

- Hvor skal vi flygte hen?, råbte en af de sigtede ud i lokalet.

- ja, ud i den vide verden, svarede retsformanden.

- Så tager jeg til Libanon, jokede den ene. - Tag mig med, brormand, svarede en anden, inden de fik håndjernene af.

18 knivstik

Da der var faldet ro i salen, læste anklageren sigtelsen mod de otte, hvoraf flere blot er teenagere, højt for retten.

Af sigtelsen fremgår det, at de ifølge politiet i forening har gjort sig skyldige i drabsforsøg mod et mandligt offer, der blev påført 18 knivstik under angrebet, der angiveligt skete natten til onsdag kl. 01.15 i krydset mellem Vollsmose Allé og Kertemindevejen i Odense.

I endnu et forhold er de sigtet for på samme tid og sted at have udsat ndnu en mand for grov vold, da han først blev påkørt af en bil, og herefter fik to knivstik i armen, og blev tildelt flere slag.

Alle nægtede sig skyldige i forhold et, men én erkendte via sin forsvarsadvokat Mette Grith Stage, at han havde udøvet vold i forhold to. Angiveligt var det sket under et slagsmål.

Anklagemyndigheden krævede herefter, at dørene skulle lukkes af hensyn til efterforskningen, hvilket dommeren efterkom, og pressen måtte forlade salen.

Politiet har i en pressemeddelelse onsdag oplyst, at der nu er oprettet visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkke, hvor de to grupperinger, 9hunna og NBV, der angiveligt strides, holder til.

Ekstra Bladet følger sagen ...