Dobbelt så mange unge som for få år siden har prøvet kokain. Samtidig er stoffet blevet renere, billigere og mere tilgængeligt - og det er en uendelig kilde til rigdom for rockere og bandemedlemmer.

I forbindelse med salget peger eksperter på, at det er blevet nemt for de unge at købe stofferne på de sociale medier, så de ikke længere skal kende nogle skumle typer for at få leveret det næste sus til festen.