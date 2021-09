Bandeleder likvideret i retssal

Rivaliserende bande menes at stå bag drabet på Jitender Gogi, som selv var tiltalt for adskillige drab

Forklædt som advokater trængte to mænd fredag eftermiddag ind i en retssal i New Delhi og skød og dræbte den mand, der sad på anklagebænken.

Det skriver blandt andet CNN og The Times of India.

De to mænd blev dræbt på stedet af politibetjente, der var til stede i retten. Men inden da nåede de at tage livet af Jitender Maan Gogi, en berygtet indisk bandeleder, som selv var tiltalt for flere drab og adskillige andre forbrydelser.

De to gerningsmænd menes at være medlemmer af en rivaliserende bande.

Folk på balkonen ved retssalen i New Delhi i Indien, efter en berygtet bandeleder blev dræbt under sin retssag. Foto: Adnan Abidi/Ritzau Scanpix

Jitender Gogi blev anholdt i foråret sidste år.

Han startede sin kriminelle løbebane allerede som teenager, hvor han blandt andet stjal biler, og er sidenhen nået helt til tops i den kriminelle verden i Indien.

Foruden 19 tilfælde af drab og drabsforsøg menes han blandt andet at stå bag kidnapning, afpresning, røveri og bedrageri.

Blandt hans ofre var - ifølge politiet - den indiske sanger Harshita Dahiya, som var vidne i en anden drabssag, hvor en af Gogis bekendte fra bandemiljøet var under mistanke.