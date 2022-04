Bandemedlem fængslet for brand

Medlem af gadebanden NNV er fredag fængslet for at sætte ild til frisørsalon i Rødovre, hvor tre mænd blev skudt i december

En mand i 20'erne er blevet varetægtsfængslet, efter han fredag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup sigtet for brandstiftelse og forsøg på brandstiftelse.

Det oplyser anklager Liv Ammitzbøll til Ekstra Bladet, da grundlovsforhøret er slut.

Den sigtede, der Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er en del af gadebanden NNV, blev anholdt i går aftes i København.

Én død - to sårede

Han er mere præcist sigtet for, sammen med flere andre gerningsmænd, at sætte ild til frisørsalonen 'Yomok' på Islevbrovej i Rødovre 3. februar i år - præcis tre måneder efter, at frisørsalonen blev forvandlet til et grusomt gerningssted.

Det skete 3. december i fjor, da to mørkklædte mænd trængte ind salonen og skød vildt omkring. En 17-årig bulgarsk statsborger blev dræbt, mens han stod og klippede en 15-årig skoledreng, der blev ramt af en kugle igennem hånden. Salonens indehaver, en 28-årig mand, blev ramt af flere skud i maven, men overlevede.

Politiet vurderede, at skyderiet var et led i den konflikt, der hærgede Hovedstadsområdet, i starten af december mellem gadebanden NNV og det svenske kriminelle netværk Söderkulla.

Tre mænd, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligeledes har relationer til NNV, er siden anholdt for at have haft forskellige roller i skyderiet i salonen.

Ifølge politiet var det en hævnaktion, efter at et 27-årigt medlem af gadebanden blev skudt og dræbt dagen før på Sorgenfrigade på Nørrebro.

Tre andre mænd blev anholdt for at stå bag brandstiftelsen hos frisøren allerede få dage senere. I den forbindelse udsendte politiet en pressemeddelelse, hvor vicepolitiinspektør Peter Malmose sammenkædede skyderierne og branden:

- Efterforskningen indikerer på nuværende tidspunkt, at der er tale om en forsætlig hændelse, og det er nærliggende at antage, at der kan være en sammenhæng med sagen fra december, lød det på det tidspunkt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra politiet om, hvorvidt det stadig er hypotesen.

Opdateres...