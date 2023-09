Bandemedlem nægter rockerdrab

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 26-årig med formodede tråde til Loyal to Familia (LTF) bliver tirsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved dommervagten i København, hvor anklageren kræver ham fængslet i forbindelse med drabet på en 30-årig Hells Angels-rocker på Christiania i slutningen af august.

Den 26-årige sorthårede mand fremviste tirsdag morgen et stort, sort fuldskæg, da han iført en mørk hættetrøje blev ført ind i dommervagten ledsaget af fire betjente.

Ifølge sigtelsen mod ham mener politiet, at han medvirkede til drabet og drabsforsøgene, der fandt sted 26. august kl. 19.25 på 'Stjerneskibet' på Pusher Street på Christiania, hvor fem personer blev ramt af skud, efter at to pistolmænd åbnede ild.

En af dem, den 30-årige HA-rocker, mistede livet. Politiet vurderer, at han var målet for kuglerne.

Det fremgår af sigtelsen, at drabet var led i en konflikt mellem Loyal to Familia og Hells Angels.

Herudover er den 26-årige yderligere sigtet for ulovlig besiddelse af tre skydevåben. Det fremgår ikke af sigtelsen, hvilke skydevåben, der er tale om.

Han nægtede sig skyldig i de alvorlige anklager, inden dørene blev lukket af hensyn til efterforskningen. Han ville også først senere beslutte, om han ville sige noget i grundlovsforhøret eller ej, meddelte hans forsvarsadvokat Peter Secher.

Det er derfor uklart, hvilken rolle anklagemyndigheden mener, at den 26-årige har spillet i forbindelse med det koldblodige attentat.

Der er nedlagt navneforbud mod den 26-årige, så pressen er afskåret fra at beskrive ham nærmere, men ifølge Ekstra Bladets research har han tidligere været involveret i en mindre våbensag.

Tredje anholdte

To mænd på 18 og 28 år, der også har relationer til den forbudte bande, sidder allerede varetægtsfængslet i sagen.

Den 18-årige af de fængslede blev anholdt kort efter drabet på gerningsaftenen ved nogle elcykler, som politiet mener, at gerningsmændene har benyttet sig af i forbindelse med drabet.

Ifølge sigtelsen bistod han de to pistolmænd både før og efter skyderiet.

Få dage senere blev den 28-årige anholdt. Han er sigtet for at have været en af de to maskerede gerningsmænd, der åbnede ild den lørdag aften - målrettet den 30-årige rocker.

To mænd og to kvinder, som befandt sig i nærheden, blev også ramt af de vildfarne kugler, men overlevede.

En turist blev eksempelvis ramt gennem hånden.

Rockerklub og gadebande i krig

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) udarbejdede 27. august, dagen efter drabet, et konfliktnotat, hvori det fremgår, at konflikten inden for de seneste tre måneder har givet sig udslag i mindst én hændelse, der kan karakteriseres som voldelig, og som havde et voldeligt præg, der som minimum kan karakteriseres som kvalificeret vold.

I tiden op til drabet ulmede det i den københavnske bandeverden, idet det ifølge Ekstra Bladets oplysninger især var en flok nye Hells Angels-medlemmer med en fortid i gadebanden NNV, der var kommet på kant med Loyal to Familia.

Den 30-årige, der mistede livet i kugleregnen 26. august, var tidligere højtstående medlem i NNV.

Rockerborge lukket

Mandag meldte Københavns Politi ud, at det midlertidigt lukker tre HA-rockerborge, efter at HA-rockerenes klubhus på Svanevej i Københavns Nordvestkvarter tidligt lørdag morgen blev udsat for et angreb, hvor vinduer og en ståltrappe blev knust efter en eksplosion.

Over for Ekstra Bladet kaldte personer ved HA-rockerborgen på Svanevej eksplosionen for 'drengestreger'.

En voldsom eksplosion ved Hells Angels' rockerborg på Svanevej i Københavns nordvestkvarter var 'bare' drengestreger. Det er i hvert fald den forklaring, en HA-person mandag har kaldt den mandag formiddag over for Ekstra Bladets reporter på stedet.

Lukningen af de tre steder på henholdsvis Svanevej 5 på Nørrebro, Siljangade 10 på Amager og Tømmerup Stationsvej 8B i Kastrup, sker i et forsøg på at lægge en dæmper på bandekonflikten mellem de to stridende grupperinger Hells Angels og LTF.

- De meget voldsomme hændelser, vi har været vidne til, er helt uacceptable.

- Borgerne skal kunne være trygge i deres nabolag og i resten af politikredsen, og vi tager nu et af de helt tunge værktøjer i brug for at lægge maksimalt pres på grupperingerne og for at forebygge flere voldelige angreb, sagde politidirektør Anne Tønnes mandag.