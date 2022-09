Bandemedlemmer anholdt for drabsforsøg

Torsdag morgen blev tre unge mænd anholdt i København og sigtet for forsøg på manddrab i forbindelse med en skudepisode 26. juni, hvor der blev affyret skud mod en privat bolig i Skuderløse i Haslev.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Ingen blev ramt under skyderiet.

Politiet vil ikke løfte sløret for hvorfor, at de mener, at der er tale om drabsforsøg, og der er stadig en efterforskning i gang, forklarer politiinspektør Kim Kliver, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Vi kan endnu ikke udtale os om motivet for denne skudepisode, men vi ved erfaringsmæssigt, at det skaber stor utryghed blandt naboer og den øvrige befolkning, når der skydes direkte ind i private hjem.

- Vi er derfor tilfredse med dagens anholdelser, omend der stadig udestår et større efterforskningsarbejde med bearbejdelse af det materiale, vi har fundet under dagens anholdelser og ransagninger, fortsætter han.

De tre anholdte er 22, 28 og 28 år gamle og fremstilles torsdag eftermiddag i grundlovsforhør ved Retten i Næstved.

Politiinspektør Kim Kliver fortæller Ekstra Bladet, at alle de mistænkte mænd er bandemedlemmer, men hvorvidt, at skyderiet regnes for at være led i et bandeopgør, ønsker han heller ikke at komme nærmere ind på med henvisning til, at grundlovsforhøret vil foregå bag lukkede døre.

Ekstra Bladet følger sagen.

