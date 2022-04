Krimi ... 21. apr. 2022 kl. 15:19 Gem artikel Gemt artikel

Bandeveteran afslører: Sådan ydmyges ofre

Vold og ydmygelse var straffen for at lyve og stjæle, forklarer tiltalt i retssag. Bandeveteran løftede sløret for brutalt ydmygelsesritual i retten