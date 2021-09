Bandeveteran søgte efter James Bond-pistol før drab

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Cem Kaplan søgte ivrigt efter skydevåben på internettet både dagen før og samme dag, han blev dræbt af skud i Hillerød 2. januar.

Det blev fremlagt på dag to i nævningesagen, hvor en 41-årig Bandidos-rocker er tiltalt for drab og drabsforsøg.

I politiets efterforskning blev der fundet 17 søgninger på 'James Bond-pistol' og 'James Bond-pistol-kaliber' på telefonen. Yderligere kunne det ses i bevismaterialet, at Cem Kaplan havde haft foretaget søgninger på pistolerne 'Walther PPK', 'Walther PKK 7 65' og 'Walther PKK 7 mm'.

Bandeveteranens enke var tirsdag indkaldt som vidne i drabssagen, og fra vidneskranken berettede hun, at hendes afdøde mand var våbenglad, og pistoler blandt andet var en hobby for ham. Parret havde også våben liggende i Tyrkiet, hvor Cem Kaplan stammer fra. I Tyrkiet er det ifølge kvinden lovligt at have våben, og hun afviste på det kraftigste, at hendes mand for alvor forsøgte at skaffe en pistol via internettet.

Hun afviste i øvrigt, at han havde haft nogen grund til at medbringe et skydevåben til det skæbnesvangre møde med Bandidos-rockeren, hvor Cem Kaplan sammen med tre medlemmer af gadebanden NNV i en sort Audi havnede i en kugleregn.

- Hvorfor fanden skulle han det, spurgte hun og uddybede, at hendes mand som udgangspunkt havde et fint forhold til Bandidos.

- Når Cem mødtes med nogen fra Bandidos, ved du, han altid kommer 'stripped' - altså uden pistol, sagde hun og gentog flere gange, at han ikke havde været nervøs, før han sammen med tre andre medlemmer af gadebanden kørte mod Hillerød for at ordne et mellemværende om et ur.

Her faldt de ifølge anklagemyndigheden i baghold, Cem Kaplan blev dræbt og NNV's krigsminister såret af skud.

Våben på legetøjshjemmesider

Den 41-årige Bandidos-rocker har erkendt drab, men fastholder, at han skød i nødværge. Han har forklaret, at han i januar-mørket så en armbevægelse, der fik ham til at tro, at NNV'erne var bevæbnede. Det var de ikke.

Det var især den tiltaltes forsvarer Linn Støkken Nielsen, som borede i våbensøgningerne og flere gange spurgte Cem Kaplans enke, om hun var bekendt med den massive pistol-søgning.

- Nej, det var jeg ikke. Han fortalte mig intet om, at han søgte efter de våben. For mig var det ikke unormalt, for Cem var glad for våben.

Anklager Martin Stassen gik lettere henover den dræbte bandeveterans interesse for skydevåben og understregede blandt andet, at flere af våben-søgningerne var foregået på legetøjshjemmesider, hvor der altså ikke var tale om ægte pistoler. En af dem kostede eksempelvis kun seks euro (knap 50 kroner, red.).

Politi og anklagemyndigheden mener, at Bandidos-rockerens attentat mod NNV'erne var planlagt og kickstartede en konflikt mellem de to grupperinger, som varede i et halvt år, før der blev sluttet fred.

Anklager Martin Stassen vil have den tiltalte dømt efter den såkaldte bandeparagraf, der kan udløse dobbelt-straf.

Med henvisning til, at der var tale om lovlig nødværge, vil hans forsvarer Linn Støkken Nielsen til gengæld have sin klient frikendt for de alvorlige anklagepunkter.

Retssagen fortsætter onsdag 22. september.