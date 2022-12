Den 60-årige Bandidos-præsident Jan 'Buller' Sørensen er sammen med flere andre dømt for at transportere våben i kølvandet på rockernes krig mod NNV

Kun i Ekstra Bladet

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Efter at Bandidos' krig mod gadebanden NNV sidste år var ebbet ud, er det politiets teori, at de våben der før var strategisk placeret rundt omkring skulle tilbage på et mere sikkert gemmested.

Det involverede den 60-årige Bandidos-boss Jan Sørensen med tilnavnet 'Buller', der med titlen 'Vice President of Southern Scandinavia', er de facto præsident for Bandidos i Danmark, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger har omkring 250 medlemmer.