Der var tirsdag formiddag højst to meter mellem Natascha Kaplan og rockeren, der dræbte hendes mand, 2. januar i år.

Det er den 41-årige Bandidos-rocker, som har erkendt at have skudt den 38-årige bandeveteran, Cem Kaplan, men fastholder, at det var for at redde sit eget liv.