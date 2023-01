Bandidos-rocker anholdt for drab i Dragør

Københavns Politi har tirsdag eftermiddag anholdt endnu en person for drabet på en 54-årig mand, der blev stukket ihjel søndag aften ved Dragør Fort.

Det bekræfter vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard over for Ekstra Bladet. Han fortæller, at den anholdte er 28 år gammel.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 28-årige medlem af Bandidos ligesom de to øvrige anholdte i sagen. Denne oplysning ønsker vicepolitiinspektøren dog ikke at kommentere.

- Vi kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at der vil komme flere anholdelser i sagen, siger Bjarke Dalsgaard til Ekstra Bladet.

Ransager i København

Københavns Politi bekræfter desuden, at de pt. ransager flere adresser rundt omkring i København.

- Vi er ude nu for at ransage adresser, som har relation til sagen, siger Bjarke Dalsgaard til Ekstra Bladet, men ønsker ikke at komme det nærmere.

Den 28-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

De to første mænd blev anholdt i timerne efter drabet, der skete kl. 18.30 foran hovedindgangen på den kunstige ø Dragør Fort, som ligger ud for Dragør Havn forbundet af en enkelt grusvej.

Mændene på henholdsvis 28 og 31 blev fremstillet i grundlovsforhør mandag. De er begge Bandidos-rockere ifølge Ekstra Bladets oplysninger og den yngste har positionen sergent at arms (Krigsminister, red.) i rockerbanden.

Her blev den yngste sigtet for drab ved at have stukket den 54-årige ihjel med flere knivstik i brystet med endnu en uidentificeret gerningsmand og de blev begge sigtet for at planlægge og koordinere drabet i timerne forud for 18.30.

De blev varetægtsfængslet frem til 16. februar.

