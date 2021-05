Bandidos-rocker dømt for coronasvindel

En 28-årig mand er onsdag blevet idømt to år og seks måneders fængsel for svindel med coronahjælpepakker

Retten i Glostrup: I samarbejde med fire andre mænd forsøgte den 28-årige Bandidos-rocker André Munch, at svindle sig til knap 1,5 millioner kroner fra statskassen.

Det tilstod han onsdag ved Retten i Glostrup.

Dommen lød på 2,5 års fængsel.

Revisor også dømt

Svindelforsøget fandt sted i april sidste år, da der blev sendt to ansøgninger til Erhvervsstyrelsen. I ansøgningen søgte svindlerne om lønkompensation for i alt 26 'ansatte' igennem to firmaer, hvoraf det ene var et rengøringsfirma.

Ud over André Munch er revisoren Morten Nyenstad dømt i samme sag.

De tre sidste tiltalte, som tæller endnu en Bandidos-rocker, skal for retten senere i maj.

André Munch tilstod svindlen, men forklarede flere gange, at han kun kort var med i processen. Det forklarede han selv i retten.

- Det var vel udbyttet, svarede han kortfattet om sin motivation for at medvirke.

Ifølge André Munch stod han til at få sølle 70.000 kroner af det samlede udbytte.

Indhentede tilbud

Det var hans opgave at indhente tilbud på rengøringsopgaver fra andre firmaer. Hvordan de informationer skulle bruges i ansøgningen, vidste han ikke noget om.

Senioranklager Sannie Pilebo kaldte det mislykkedes svindelnummer for 'ualmindelig kynisk og egoistisk'.

- Det er det modsatte af samfundssind at snylte på samfundet i sådan en situation, lød det.

Overvejer at anke

Hun procederede for en straf på 4,5 års fængsel jævnfør coronabestemmelsen, der giver retten mulighed for at firdoble straffen for økonomisk kriminalitet, hvis det relaterer sig til coronapandemien.

Dommeren valgte dog at idømme en mildere straf til stor glæde fra både den tiltalte og de pårørende.

André Munch var i gang med at afsone en narkodom på 3,5 års fængsel, som der nu bliver lagt yderligere oveni.

Han modtog dommen. Senioranklager Sannie Pilebo oplyser til Ekstra Bladet, at man overvejer at anke.

Læs mere om tidligere sag med rockeren her