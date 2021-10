Bandidos-rocker skyldig: Dræbte bandeveteran og sårede krigsminister

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Der var ikke tale om selvforsvar, da en 41-årig Bandidos-rocker i januar i år affyrede skud mod en bil med flere medlemmer af banden NNV.

Det har et enigt nævningeting ved Retten i Hillerød netop afgjort.

I bilen sad den 38-årige bandeveteran Cem Kaplan, der blev dræbt, da en kugle ramte ham i ryggen og fortsatte gennem hans lunger, hvor den strejfede en pulsåre.

Troede de var bevæbnet

En daværende krigsminister i NNV blev ligeledes livsfarligt såret ved skyderiet, der fandt sted 2. januar i år på en afsides parkeringsplads ved Nordsjællands Friskole i Hillerød.

Bandidos-medlemmet har sagen igennem erkendt at have affyret de dræbende skud, men mener, at han handlede i selvforsvar, fordi han troede, at Cem Kaplan og hans kammerater var bevæbnede.

Der er dog ikke konstateret spor på gerningsstedet fra andre våben end den Zastava-pistol, som blev brugt ved drabet, ligesom retten blandt andet lægger til grund, at rockeren planlagde i tiden op til drabet.

Da kendelsen blev læst op, sad den skallede og muskuløse rocker stille og lyttede til dommeren med sit hoved hvilende på skrå i sin ene hånd og skærmede dermed sit ansigt fra tilhørerpladserne.

Cem Kaplan blev dræbt af skud i denne sorte Audi 2. januar i år.

Undervejs i sagen har anklagemyndigheden dokumenteret, hvordan der forud for skyderiet var aftalt et møde mellem Bandidos-medlemmet og NNV-folkene.

Udløste bandekrig

I sagen har også indgået en lydfil med det desperate nødråb, som Cem Kaplans kammerater afsendte i en intern NNV-gruppe på det sociale medie Snapchat i minutterne efter drabet.

'Vi er blevet plaffet i baghold. Vi er ramt to stykker. Hillerød hospital NU,' lyder det blandt andet.

Drabet på Cem Kaplan udløste en større bandekonflikt mellem Bandidos og NNV med skud- og voldsepisoder samt flere ildspåsættelser hen over den første halvdel af året. Senere fandt parterne ifølge Ekstra Bladets oplysninger frem til en fredsaftale i forsommeren.

Massiv sikkerhed

Retssagen har hele forløbet igennem været underlagt et større sikkerhedsopbud fra politiet. Tirsdag var sikkerheden dog markant højere end ved de foregående retsmøder.

Alle tilhørere blev derfor tjekket af betjente, der først bad dem om at lade sig skanne, hvorefter tilhørerne en efter en omhyggeligt blev kropsvisiteret bag lukkede døre i tilstødende lokaler ved salen.

Bandidos-rockeren var også flankeret af tre betjente, der stod på hver side og bag hans stol i retssalen, ligesom der bagest i lokalet var placeret to betjente. Ved indgangen til retslokalet havde endnu en betjent taget plads inden for døren, mens der uden for døren også var placeret betjente fra Nordsjællands Politi.

To medlemmer af Bandidos har sagen igennem fulgt retsmøderne mod rockeren. Tirsdag bemærkede den ene - et mangeårigt medlem af Bandidos - da også den massive sikkerhed.

- Irriterende du bare sidder der og smiler, når vi andre nærmest skulle opereres på, for at komme herind, sagde han tørt henvendt til den drabstiltalte rockerbror.

Kort før sagen tirsdag skulle starte, tog en gruppe på fire mænd også plads i salen tæt på de pårørende til Cem Kaplan.

To var af anden etnisk herkomst end dansk, mens to andre etnisk danske - den ene iklædt en T-shirt, der afslørede en stor tatovering, som strakte sig langt op ad halsen på manden.

Deres ankomst så ud til at gøre indtryk hos det drabstiltale Bandidos-medlem, der med det samme vente blikket i en anden retning.

Retten i Hillerød forventes senere tirsdag at tage stilling til en endelig strafudmåling mod det 41-årige Bandidos-medlem.

Her kræver anklagemyndigheden ham straffet efter den såkaldte bandeparagraf, der giver mulighed for at fordoble en straf, hvis forbrydelsen er begået i banderegi.

