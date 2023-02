Bandidos-rockere dømt igen: 10 og 12 år for hævnangreb

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): En af tilhørerne stormede ud af retssalen og smækkede med døren, da en dommer i Østre Landsret læste de lange fængselsstraffe op til to Bandidos-rockere op.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, og dermed skal den 32-årige David Aspe 12 år bag tremmer, mens 38-årige Titan Atlas Richart Sander Jensen blev idømt 10 års fængsel.

Landsretten fandt, at mændene handlede i forening og fælles forståelse, da de udførte håndgranatangrebet i Mullerup i 2020, og mente, at det var bevist, at det var de to pågældende mænd, der udførte angrebet.

- Jeg er tilfreds med resultatet som afspejler alvorligheden i sagen, og at der er tale om et dobbelt drabsforsøg, hvor der er voldsomme våben involveret, siger anklager Mie Mahler til Ekstra Bladet kort efter domsafsigelsen.

Annonce:

Rocker-relationer

De to gerningsmænd, 38-årige Titan Atlas Richart Sander Jensen og 32-årige David Aspe, smilede kort og vinkede til de mange pårørende, der optog de fleste tilhørerpladser i salen, de de blev ført ind tidligere torsdag.

David Aspe, der har karakteristiske tatoveringer i siden af ansigtet bar en sort hættetrøje i retten, og Titan Atlas var iført en tætsiddende blå trøje, hvor også hans mange tatoveringer stak frem på hals og hænder.

I blandt tilhørerne var den højtstående rockerveteran Lennart Mickey Elkjær, der har været en del af Bandidos siden Den Store Nordiske Rockerkrig i 90'erne. Titan har i retten erkendt at have tilknytning til rockerklubben, men afviser, at episoden har noget med klubben at gøre. Aspe var prøvemedlem i klubben på gerningstidspunktet.

Titan Atlas og David Aspe var flankeret af fire politibetjente og forholdt sig begge rolige, da dommen blev afsagt torsdag.

Annonce:

De to tatoverede mænd blev idømt lange fængselsstraffe ved retten i Holbæk i november 2021, men valgte dengang at anke dommen til frifindelse. Men nu har landsretten altså sat et foreløbigt punktum i sagen.

- Vi tager dommen til efterretning, fortæller David Aspe's forsvarsadvokat, Kristian Mølgaard, til Ekstra Bladet.

Hångranater og pistoler

Drabsforsøgene, som at Titan Atlas og David Aspe er nu endeligt er dømt for, blev begået 3. oktober 2020, da de to gerningsmænd tidligt om morgenen kørte til Mullerup på Vestsjælland for at begå et såkaldt hævnattentat på et kærestepar.

Her kastede de to håndgranater ind i huset, hvor en 47-årig mand lå og sov med sin 34-årige kæreste.

Kæresteparret slap med livet i behold, men den den 47-årige mandlig beboer kom til skade, da han fik fragmenter fra håndgranaterne i foden.

I landsretten forklarede mændene, at de troede, at det var i besiddelse af chokgranater, og altså ikke dødelige håndgranater. En forklaring som retten fandt utroværdig.

Annonce:

I David Aspes dom er medregnet, at han har været i besiddelse af to pistoler. Våbnene blev fundet i den garage, hvor bilen, der blev brugt under angrebet, blev fundet.

Hævnangreb

Ifølge retten var angrebet på kæresteparret en form for hævn, efter den 47-årige mand havde vidnet imod hans tidligere rockerbrødre.

En måned inden angrebet i Mullerup var den 47-årige offer for et voldsomt økseoverfald, og i den forbindelse vidnede han mod en anden Bandidos-rocker, der fik tre et halvt års fængsel for at deltage i det brutale overfald.

Det skulle derfor ifølge Byretten rettens skyldkendelse være hævn for, at den 47-årige havde vidnet mod deres rockerbror, der fik de to mænd, der begge var tilknyttet Bandidos’ afdeling i Holbæk, Westcity, til at angribe ofrene.

Opdateres..