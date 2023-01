Bandidos-rockere sigtet efter drab

De to anholdte og sigtede mænd i den dramatiske sag om det dødbringende knivoverfald på en 54-årig mand søndag aften ved Dragør Fort er prøvemedlem og fuldgyldigt medlem Bandidos, og den ene har tidligere haft tilknytning til en anden kendt bandegruppering.

Det oplyser flere kilder i miljøet til Ekstra Bladet i forlængelse af den dødbringende hændelse i den lille havneby syd for København.

Ekstra Bladet erfarer, at den ene anholdte er en 28-årig mand. Han er i forvejen sigtet i en sag om et drabsforsøg sidste år på Sjælland.

Ingen tilfældighed

Københavns Politi meldte her til formiddag ud, at den nu afdøde mand var stukket flere gange med en kniv, og at en 31-årig mand blev anholdt og sigtet i sagen et par timer efter drabet, mens den 28-årige mand blev anholdt og sigtet i løbet af natten.

Læger forsøgte forgæves at redde den hårdt sårede mands liv.

Københavns Politi meldte kort efter fundet af den nu afdøde mand ud, at intet indikerede, at der var tale om 'et tilfældigt offer'. Drabet udløste en større udrykning til gerningsstedet, hvor specielt en mørk Volvo efterladt med åbne døre påkaldte sig efterforskernes interesse.

- Folk i lokalområdet skal ikke føle sig utrygge. Jeg kan af hensyn til efterforskningen ikke gå dybere ind i sagen. Men vi arbejder på højtryk for at få afklaret, hvad der skete og hvilket motiv, der eventuelt kan ligge bag det her overfald, forklarer Dannie Riese, politiinspektør i Københavns Politi.

Ekstra Bladets mand på stedet var vidne til, at politifolk tog gipsafstøbninger af spor i terrænet, hvor der mandag formiddag var efterladt blomster og tændt levende lys.

Det er en lokal mand

I første omgang har politiet været tilbageholdende med oplysninger i sagen og vil heller ikke kommentere Ekstra Bladets oplysninger om de to anholdte mænds tilknytning til Bandidos.

De bliver fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret mandag med krav om varetægtsfængsling. Politiets anklager vil i den forbindelse begære om lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Ekstra Bladet erfarer, at den dræbte mand er bosat i lokalområdet og har en lang karriere i restaurationsbranchen bag sig.

Politiet modtog anmeldelsen om overfaldet søndag klokken 18.29. Knivstikkeri udspillede sig kort forinden.

