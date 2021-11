Bandidos-rockere stod bag dobbelt drabsforsøg

To mænd er netop kendt skyldige i dobbelt drabsforsøg med militære håndgranater rettet mod et kærestepar i deres hjem i Mullerup

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): En 38-årig Bandidos-rocker og et 32-årigt tidligere prøvemedlem er kendt skyldige i at stå bag et håndgranat-angreb 3. oktober sidste år.

Det har Retten i Holbæk netop afgjort.

Ved angrebet blev to menneskers liv sat i fare, da der blev kastet to militærgranater ind gennem vinduet til deres stue.

Retten lagde til grund, at angrebet var motiveret af hævn, fordi det 47-årige offer tidligere har vidnet mod et andet Bandidos-medlem.

Retten lagde blandt andet vægt på, at den 38-åriges blod blev fundet på gerningsstedet, ligesom nummerplade-oplysninger placerede en bil, han var bruger af, i nærheden af gerningsstedet.

De to tiltalte, der begge er massivt tatoveret ud til fingerspidserne - den ene også i baghovedet og ansigtet - tog skyldkendelsen uden den store reaktion. Heller ikke på tilhørerpladserne, hvor der sad både pårørende og Bandidos-rockere, var der synlige reaktioner.

Ville skræmme beboer

Den 32-årige har fra retssagens start erkendt at have kastet håndgranaterne ind i huset i Mullerup på Vestsjælland en tidlig søndag morgen.

Han har hævdet, at han var alene om angrebet, der angiveligt havde til formål at skræmme den 47-årige mandlige beboer i huset. Den 47-årige blev ramt af fragmenter i foden, mens hans yngre samlevende, der også var i huset, slap uskadt.

Ifølge et ekspertvidne fra hæren var det dog rent held, at kæresteparret slap med livet i behold.

Bortkaster forklaring

Begge forsvarere procederede ved sidste retsdag for, at hvis deres klienter blev kendt skyldige, skulle det være efter den mildere paragraf for fareforvoldelse og ikke drabsforsøg, som anklagemyndigheden har rejst tiltale for.

Nævninge og dommere var dog enige om at kende de to mænd skyldige i dobbelt drabsforsøg og har dermed valgt at se bort fra de to mænds forklaring om, at det kun var den yngre mand, der stod bag angrebet.

Herudover har retten forkastet forklaringen om, at intentionen blot var at ryste den 47-årige på grund af et ikke nærmere specificeret mellemværende.