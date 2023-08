Baneejer får bøde på 100.000 kroner efter dødelig gokartulykke

Forlystelsesvirksomheden Bowl'N'Fun i Esbjerg er onsdag blevet idømt en bøde på 100.000 kroner for uagtsomt manddrab, efter at en 29-årig tjenerelev døde i en gokartulykke sidste år.

Det har Retten i Esbjerg afgjort, skriver JydskeVestkysten.

Bødestørrelsen, som retten har besluttet, følger hverken det, som sagens anklager eller forsvarer havde krævet.

Anklageren havde ved retssagen talt for, at virksomheden blev idømt en bøde på mellem 250.000 og 500.000 kroner.

'Profit for øje'

Forsvareren mente, at dagbøder på i alt 25.000 kroner var passende.

- Bødens størrelse afspejler karakteren og omstændighederne ved ulykken, hvor en person afgik ved døden, siger dommer Jan Tino Knudsen ifølge JydskeVestkysten.

- Og heri er også, at selskabet bag Bowl'N'Fun driver forlystelser med profit for øje og har en stor størrelse.

Under sagen er det kommet frem, at der var store fejl og mangler ved anlægget, hvor 29-årige Daniel Lee Ellis døde.

Alligevel har Bowl'N'Fun bestået de årlige syn af banen.

Var godkendt

Dommeren fremhæver ved domsafsigelsen, at der er tale om uagtsomt manddrab. Men der var ikke en høj grad af uagtsomhed, fordi banen var godkendt årligt. Og banen var forud for ulykken synet og godkendt. Det skriver JydskeVestkysten.

Sagen er blevet behandlet som en tilståelsessag, efter at Steffen Larsen, der er eneejer af firmaet Maximum Group, og som står bag en række Bowl'N'Fun-centre, indledte med at tage ansvar for ulykken og erklære virksomheden skyldig i uagtsomt manddrab.

Ifølge Steffen Larsen var banen bygget mangelfuldt.

- Men det er vores ansvar. Det må ikke ske, at en gæst dør på grund af gokartbanens stand.

- Havde banen været bygget korrekt, var det ikke sket, så havde jernrøret ikke hoppet op, så det stak ud på banen, sagde Steffen Larsen mandag ifølge Avisen Danmark.

Spiddet i brystet

Ulykken på gokartbanen skete under et personalearrangement for tjenerelevens arbejdsplads, der blev afholdt hos Bowl'N'Fun.

Her blev Daniel Lee Ellis ramt i brystet af et tre centimeter tykt stålrør.

Røret stak ind på gokartbanen og gennemtrængte gokarten, inden det kvæstede den 29-årige. Han døde kort efter ulykken.

Anklagerens opfattelse har været, at det var Bowl'N'Fun, som ejer gokartbanen på Glarmestervej i Esbjerg, som var ansvarlig for, at banen ikke var forsvarligt vedligeholdt og efterset forud for ulykken.

Under retssagen lagde anklager Niklas Sindberg vægt på, at hændelsen ikke var selskabets hensigt. Det skrev Avisen Danmark mandag.

Bowl'N'Fun har siden ulykken bygget en ny gokartbane.