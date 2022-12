Bankdirektør dømt: Svindlede sig til luksusferier og dyr vin

Tidligere kommunikationsdirektør I Spar Nord Ole Madsen er ved Retten i Aarhus idømt tre et halvt års fængsel for millionsvindel

Den kulørte svindelsag med tidligere kommunikationsdirektør i Spar Nord Ole Madsen i centrum har fået et foreløbigt punktum.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ole Madsen er idømt tre år og seks måneders fængsel for at have svindlet Spar Nord for 20,5 millioner kroner. Svindlen fandt sted i en periode på 11 år fra 2009 til 2020.

Hovedpersonen har tidligere fortalt til Finans, hvordan han brugte pengene på dyre luksusferier, vin og dyrt tøj.

- En ekstravagant ferie kan koste 300.000 til 400.000 kr. Tager du to af dem om året, er du godt på vej. Et sæt tøj til 40.000 kr. Vin til 1.000 kr. flasken. Jeg har også leaset biler. Det er bare at tage et almindeligt forbrug og skalere det op til absurde niveauer. Det er gennemgribende meningsløst, sagde Ole Madsen.

Depression

Hans forsvarer siger efter dommen til Ritzau, at der endnu ikke er kommentarer til, om afgørelsen vil blive anket.

Ole Madsen har tidligere forklaret, at han fik sat noget i gang, som han ikke magtede at stoppe.

- Jeg forsøgte at dulme min depression ved at købe ting af forskellig art, har Ole Madsen sagt.

Svindlen foregik dels ved misbrug af firmakort og dels ved, at han sendte falske fakturaer fra sit eget firma til Spar Nord

Opdateres ...