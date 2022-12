Banker advarer: Svindlere lokker millioner ud af danske ofre

Det lykkedes digitale svindlere at lokke 35,3 millioner kroner ud af danskernes bankkonti i årets første halvår.

Det er fire millioner kroner mindre end det foregående halvår, hvor netbanksvindlen beløb sig til 39 millioner kroner.

Men beløbet er alt for højt, lyder det fra pengeinstitutternes brancheforening, Finans Danmark, der vil have folk til at bruge den kritiske sans.

- Vi har bygget nogle gode systemer, der er ret sikre, blandt andet ved brug af brugernavne og koder. Men hvis folk giver de oplysninger videre, så åbner systemerne sig op.

- Derfor er det utroligt vigtigt at få skabt opmærksomhed på, at man aldrig skal udlevere sine personlige oplysninger, siger direktør Ulrik Nødgaard, Finans Danmark.

En stor del af svindlen finder sted, ved at fupmagere henvender sig på telefon, sms eller e-mail og udgiver sig for at være fra banken eller en offentlig myndighed.

De lykkes med at få folk til at udlevere brugernavne og kodeord eller overtale ofrene til at overføre penge til svindlernes konti.

- Hverken banker, politi, Nets eller andre myndigheder ville ringe og bede om at få oplysninger som for eksempel MitID-login. Det sker ikke. Hvis nogen henvender sig på den måde, så er det svindel, siger Ulrik Nødgaard.

Budskabet lanceres i en kampagne sammen med Digitaliseringsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Det sker blandt andet på sociale medier og med tv-spots, hvor skuespilleren Bodil Jørgensen medvirker.

Det er især den ældre del af befolkningen, der er mål for banksvindlernes tricks.

- Når det kommer til svindel i forhold til det med at logge på netbank, så er der ingen tvivl om, at de ældre er en målgruppe, som svindlerne målrettet går efter.

- Jeg tror, man desværre må sige, at svindlerne er meget dygtige, hvad enten de ringer, sender e-mail eller sms, siger han.

Ulrik Nødgaard håber, at man med kampagnen kan bidrage til at øge danskernes kritiske sans.

- Den her kampagne er lidt et humoristisk forsøg på at fokusere på digital dannelse, siger han.

Du kan læse mere om digital svindel på sikkerdigital.dk.

Har du mistanke om, at dine personlige oplysninger bliver misbrugt, kan du kontakte Digitaliseringsstyrelsens hotline ved identitetstyveri på telefon 33980098.