Barbestyrer: Mia var ikke klar til at gå hjem

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): En halv time inden, Mia Skadhauge Stevn blev samlet op af den 37-årige mand, som er tiltalt for voldtægt, drab og partering af den 22-årige sygeplejerskestuderende, var hun blandt de sidste af nattens gæster på baren Club Wolff i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

I nævningesagen mod den drabstiltalte nordjyske elektriker er der fredag blevet taget hul på vidneforklaringerne.

7. juni starter retssagen mod den tiltalte 37-årig i sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn. Få et overblik over de tre forhold, som manden ifølge anklageskriftet er tiltalt for. Manden har tidligere nægtet sig skyldig

’Lettere beruset’ eller ’meget fuld’

Og her beskrev Lasse Bøgelund, barbestyrer på værtshuset Club Wolff, at Mia var ’lettere beruset’, mens en anden af nattens sidste gæster, en ung kvinde, som også har været i vidneskranken, opfattede Mia som meget fuld.

Uanset tilstanden fortalte de enslydende, at Mia Skadhauge Stevn den pågældende tidligere morgen 6. februar 2022 virkede som en, der gerne ville feste mere.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Aalborgs natteliv tidligt om morgenen 6. februar 2022. Privatfoto / René Schütze

- Hun virkede som en, der ikke var klar til at gå hjem. Hun var, hvad jeg vil kalde lidt beruset, men ikke mere end så mange andre gæster er på det tidspunkt af natten, sagde barbestyreren, som omkring klokken 05.40 bad Mia om at gå hjem, fordi det var blevet lukketid på stedet.

- Jeg ventede bare på, at DJ’en skulle blive færdig med det sidste og lyset blev tændt, sagde Lasse Bøgelund, der bad sin dørmand om at følge hende ud, fordi hun ikke på opfordring forlod stedet.

Spildte øl på bargæst

Men det var blevet lukketid, og med en lidt irritabel Mia ved sin side blev hun fulgt til udgangen.

Hun slog svingdørene op på lidt aggressiv vis og ramte her ind i en anden kvinde – hende som har været i vidneskranken fredag formiddag.

Her beskrev vidnet, hvordan Mia, som på det tidspunkt havde en fadøl i hånden, spildte en smule på hendes ene arm.

- Hun snubler sådan lidt forover og rammer ind i mig. Det er der, hun spilder lidt af sin drink. Jeg siger: ’Hvad fanden laver du? Og hun siger: 'Hold din kæft – han er jo syg i hovedet.’, sagde hun og tilføjede:

- Jeg tænker, det må være klubejeren, hun mener, fordi han lige har lukket klubben. Hun virker sur. Sådan med kort lunte. Hun var nok klar til at feste noget mere, hvis ikke klubben var lukket. Jeg tror bare, at hun ikke var klar til at tage hjem, sagde vidnet.

Den 37-årige nordjyske elektriker nægter sig skyldig i manddrab og voldtægt. Han erkender usømmelig omgang med lig. Privatfoto

Tidligere havde et mandligt vidne fortalt, at han tidligere på natten havde danset med Mia på diskoteket Heidi’s Bier Bar i samme festgade:

Ville danse

- Hun virker meget energisk. Hun vil gerne ud og danse – virkelig gerne. Hun virker sådan ’normal fuld' og glad. Hun hiver i mig for at prøve at få mig med. Så går hun videre, efter jeg afviser det, for det er ikke lige min spidskompetence at danse, sagde han, der også beskrev, at hun forsøgte at kysse ham, da hun bød ham op.

- Det var sådan sjovt og flirtende, men der var ikke noget ved Mia, som jeg opfattede som unormal opførsel i byen på det tidspunkt, sagde han videre.

Dagen i dag og også de kommende dage er afsat til en lang række yderligere vidneafhøringer.

Her dybt inde på et område i Dronninglund Storskov blev de jordiske rester af Mia Skadhauge Stevn fundet. Foto: René Schütze

Heriblandt to af politiets hundeførere som var på findestederne, retsmedicineren i sagen og en af Mias veninder.

Derudover ønsker specialanklager Mette Bendix at føre vidner, som forsvarer Mette Grith Stage betragter som karaktervidner, der ikke har relation til sagen og derfor har protesteret over.

Ekstra Bladet følger fortsat sagen fra Retten i Aalborg…