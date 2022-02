Barbestyrer så Mia: - Det sidder hårdt i én

Lasse Bøgelund vekslede natten til søndag et par ord med den nu forsvundne Mia Skadhauge Stevn i minutterne før, hun forsvandt efter en glad bytur i Aalborgs natteliv

Den forsvundne Mia Skadhauge Stevn var pludselig væk.

Hele aftenen havde den 22-årige sygeplejerske-studerende været i byen i Jomfru Ane Gade sammen med en nær veninde. De var bare de to, men langt ud på natten splittede de op, hvorefter Mia fortsatte alene.

Hun blev præcis klokken 6.09 observeret af et overvågningskamera, mens hun satte sig ind i en mørk bil over for Netto på Vesterbro. Køretøjet fortsatte i sydlig retning.

Det oplyser Frank Olsen, vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi.

- Vi bliver søndag aften klokken 20 kontaktet af hendes mor, som melder hende savnet, fortæller Frank Olsen.

Familie og venner har over for politiet beskrevet den forsvundne Mia Skadhauge Stevn som 'sød og omsorgsfuld'. Foto: Nordjyllands Politi

- Der bliver sat en efterforskning op ret hurtigt. Forældrene er meget bekymrede, og det bliver vi selvfølgelig også, siger Frank Olsen.

Politiet kunne samtidig konstatere, at kvindens bopæl stod urørt, og at der ikke var kontakt til hende.

Barbestyrer mødte Mia

Mia Skadhauge Stevn og veninden ankom til Jomfru Ane Gade sent lørdag aften. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var de ud på natten blandt andet på de to barer Pigen & Trompeten og Giraffen. Her fik de drinks og hyggesnakkede.

Lasse Bøgelund er meget påvirket af, at han som en af de sidste mødte og talte med Mia Skadhauge Stevn, før den 22-årige kvinde forsvandt i Aalborg. Foto: René Schütze

Lasse Bøgelund, bestyrer på baren Wolf Club, fortæller, at han senere så Mia alene på sin bar. Det var omkring klokken 5.50, og ti minutter senere forlod hun stedet, da det lukkede. Forinden havde hun angiveligt også været på Heidi's Beer Bar i Jomfru Ane Gade.

Barbestyreren oplyser, at han opfattede den unge kvinde som beruset og meget utilfreds, da hun ligesom alle andre blev bedt om at forlade Wolf Club ved lukketid.

- Det sidder lidt hårdt i én. Jeg var jo en af de sidste, der snakkede med hende, før hun forsvandt. Hvis man bare havde ladet hende blive herinde i to minutter mere, kan det være, at det ikke var sket, siger Lasse Bøgelund, som vekslede nogle få bemærkninger med den senere forsvundne kvinde.

'Sød og omsorgsfuld'

Lasse Bøgelund var ikke i tvivl om, at det var Mia Skadhauge Stevn, da han så efterlysningsbilledet af hende. Nu forudser han, at sagen kan skabe frygt hos andre kvinder i Aalborgs natteliv.

Mia Skadhauge Stevn opfanget af et overvågningskamera i Jomfru Ane Gade natten til søndag. Foto: Nordjyllands Politi

Over for politiet har Mia Skadhauge Stevns familie og venner beskrevet Mia Skadhauge Stevn som 'sød og omsorgsfuld'. De udlægger det som helt unormalt, at hun ikke giver lyd fra sig.

Frank Olsen bekræfter Ekstra Bladets oplysninge om, at hun omkring klokken 6 gik i selskab med en mandsperson i rød jakke i udmundingen af Jomfru Ane Gade. De skiltes, da hun drejede af mod Vesterbro, og han vendte tilbage til den kendte festgade.

- Ham har vi identificeret og afhørt. Han har ikke noget med sagen at gøre, siger efterforskningslederen.

Ekstra Bladet opsummerer i videoen her, hvad vi på nuværende tidspunkt ved omkring Mia's forsvinden. Linette fortæller om forsvundne Mia i Aalborg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Danmark blev ramt af årets tredje kvindedrab i sidste weekend på et asylcenter i Løgumkloster. Hør mere i ugens udgave af Afhørt herunder eller i din podcastapp