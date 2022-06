Barn dræbt i vådeskudsulykke i Grønland

En femårig dreng mistede mandag eftermiddag livet i Grønland i en vådeskudsulykke.

Det oplyser Grønlands Politi i en kortfattet pressemeddelelse tirsdag aften.

- Efterforskningen har foreløbig vist, at der er tale om en tragisk hændelse i Paamiut, hvor den femårige dreng er afgået ved døden som følge af et vådeskud, lyder det i meddelelsen.

Et vådeskud beskrives som et skud, der rammer et forkert mål, eller som affyres ved en fejl.

Politiet har ikke yderligere at tilføje til sagen, oplyser det videre.

Opdateres..