Barn faldet ud fra etageejendom

Et mindre barn er faldet ud fra en ejendom på Østerbro i København

Politi og ambulancefolk er i gang med at arbejde på Thomas Laubs Gade på Østerbro i København, efter et mindre barn kort efter klokken 17 er faldet ud fra en ejendom.

- Jeg kan bekræfte, at et mindre barn er faldet fra muligvis fra tredje sal. Barnet er ved at blive kørt af sted med ambulance til hospitalet, og det er selvfølgelig det vigtigste nu, siger Henrik Brix, vagtchef ved Københavns Politi.

Hvad der er gået forud for, at barnet er faldet ud ligesom barnets præcise tilstand er uvist.

- Når vi har fået håndteret pårørende og vidner derude, så vil vi undersøge, hvad der præcis er sket, siger vagtchefen.

Området omkring ulykken er afspærret.

Opdateres.