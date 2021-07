Krimi ... 31. jul. 2021 kl. 18:52

Barn faldt ud fra fjerde sal: Slap med brækket ben

Politi og ambulance var tidligere til stede på Burmeistergade i København efter en tragisk ulykke, hvor et barn faldt ned fra fjerde sal. Seneste melding fra politiet er, at drengen er sluppet med et brækket ben