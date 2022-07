Barn fundet livløs i swimmingpool

En dreng er søndag fundet livløs på bunden af et swimmingpool på en campingplads

En yngre dreng er hastet til hospitalet, efter han klokken 11.30 blev fundet livløs på bunden af en swimmingpool på Dronningmølle Camping i Nordsjælland.

Det skriver Helsingør Dagblad.

- Vi får en melding om en drukneulykke og kører derud. Da vi kommer kommer frem er der heldigvis en gæst på campingpladsen, der har trukket drengen op af swimmingpoolen, siger Jakob Sode, indsatsleder ved Gribskov Beredskab til Ekstra Bladet.

Ambulancefolkene tog herefter over, og brandfolkene fik herefter at vide, at drengen trak vejret, fortæller Jakob Sode. Hvorvidt drengen også var ved bevidsthed på det tidspunkt, og hvad hans nuværende tilstand er, kunne han ikke svare på.

Hvad der gik forud for, at drengen endte på bunden af poolen er derfor også uvist.