Barn mistænkt for at stå bag tragisk dødsfald

En tiårig svensk pige døde af sine kvæstelser, efter hun faldt ned fra et tag på sin skole. Nu er et andet barn mistænkt for at stå bag faldet

En tragisk sag ramte søndag den svenske by Svedala, efter en tiårig pige faldt ti meter ned fra gymnastiksalens tag på hendes skole, Kirkeskolen.

Et døgn senere kunne skolens områdeleder fortælle, at pigen var død som følge af sine kvæstelser.

Nu er et barn under 15 år mistænkt for at stå bag pigens fald, kan det svenske radiomedie P4 Malmöhus nu fortælle ifølge Aftonbladet.

Anklager Pernilla Nilsson vil ikke kommentere yderligere på, hvorfor barnet er mistænkt for at stå bag.

Generelt problem

Ifølge Aftonbladet har det været et generelt problem i kommunen, at børn og unge løber rundt på skoletage, fortæller beredskabet og poltiet.

- Det er svært for skolerne at forhindre det. Men man kan altid forsøge at gøre det sværere for eleverne at komme derop med forskellige tiltag.

- Kirkeskolen er et eksempel på en gammel et-plans bygning, som er nem at komme op på, lyder det fra kommunebetjenten Paul Nilsson.