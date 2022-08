Barn skudt på legeplads: Undersøger bande-sammenhæng

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Der var mange familier på legepladsen, da en gerningsmand affyrede et skydevåben og ramte en kvinde og et lille barn i Eskilstuna i Sverige fredag aften kort efter klokken 19.

Ifølge Expressens oplysninger er barnet en femårig dreng. Ofrenes tilstand er ukendt, men de skulle ikke have livstruende skader.

Der er udkommanderet store politistyrker til at hjælpe med efterforskningen af skyderiet. der har vakt stærke følelser. Politiet håber, at det meningsløse i, at et barn er blevet ramt, kan få nogen til at hjælpe ordensmagten med oplysninger, der kan føre til pågribelse af gerningsmanden eller gerningsmændene.

- Det påvirker mig personligt meget hårdt. Når børn bliver involveret, er en grænse blevet overskredet. Det kan måske føre til, at nogen vælger at tale med os, hvilket vil gøre os i stand til at anholde gerningsmændene, siger politiets talsmand Tobias Sundström til Aftonbladet.

Indtil videre har politiet dog ikke umiddelbart fået brugbare tips, der har ført til pågribelse.

Det er endnu uvist, om det var meningen, at kvinden og barnet skulle rammes.

Flere skud i år

Politiet har endnu ikke fundet nogen forklaring på, hvorfor kvinden og barnet kom til skade. Men der er en igangværende bandekonflikt i Eskilstuna, hvor der har været flere skyderier tidligere på året.

- I første halvdel af året var der flere skyderier. og det er fortsat efter sommeren. Vi ser på, om det har noget med den igangværende konflikt at gøre og arbejder på sagen for at lægge et puslespil, siger pressetalsmand Dennis Johansson Strömberg.

Skyderier er en daglig forteelse i Sverige, hvor svensk politi har registreret mere end 250 bekræftede skyderier alene i år. 44 er blevet dræbt af skud.

Den seneste blev dræbt for så sent som for en uge siden, hvor en 15-årig dreng har erkendt, at han skød en 31-årig mand, der betegnes som leder i rockerklubben Satudarah Assasins, i indkøbscentret Emporia i Malmø. Her blev en 39-årige kvinde tilfældigt ramt af skud, men overlevede.

Skyderierne - og ikke mindst det seneste i Eskiltuna - har fået flere politikere til tasterne.

'Træk dem frem i lyset. Lad alle Eskildtuna-borgere vide, hvem de er. Gør livet surt for dem, skriver lokalpolitikeren Jimmy Jansson.

SD-lederen Jimmy Åkesson har bebudet, at han har lagt et ekstra valgmøde ind i kalenderen i næste uge, hvor han besøger Eskildtuna, og statsministeren Magdalena Andersson fra Socialdemokraterne. skriver, at det er et angreb på hele samfundet, når et barn bliver ramt af skud.