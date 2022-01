Barnevogns-drama på åben gade

Fredag aften udspillede der sig et drama mellem to mænd, en buschauffør og en kvinde med en barnevogn i Slagelse.

Det hele begyndte lidt over 21, da en 47-årig mand fra Korsør kom gående ad Svendsgade. Her sad en kvinde med en barnevogn og fyldte hele fortovet.

Det fremgår af weekendens døgnrapport fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den 47-årige og kvinden med barnevognen kom op at skændes over, at hun fyldte, hvorefter manden gik videre.

Men dramaet endte altså ikke der. En halv time senere kom den 47-årige nemlig gående igen, og nu gik kvindens mand pludselig til angreb på ham med slag.

Det fik en 52-årig buschauffør til at lægge sig imellem de to kæmpende, hvilket førte til, at også han endte med at blive slået af kvindens mand, en 40-årig svensker.

Svenskeren er blevet sigtet for vold og for vold mod nogen i offentlig tjeneste, oplyser politiet.

Det er uvist, om der befandt sig et barn i barnevognen.