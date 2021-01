Barrikaderer Christiania

Onsdag besluttede Københavns Politi at forlænge det opholdsforbud, der har været på Christiania, med syv dage.

I den anledning har fristadens beboere torsdag formiddag valgt at barrikadere indgangene til Christiania for at forhindre uvedkommende i at komme ind.

Det bekræfter Københavns Politi, der igen i dag er til stede derude, over for Ekstra Bladet.

- Vi forlængede opholdsforbuddet i går, og det er et ret stor indgreb. Det er vigtigt at understrege, at opholdsforbuds-zonen ikke er på grund af hashhandel, men på baggrund af covid-19 og den britiske mutant. Specielt i Pusher Street så man mange mennesker samlet, og derfor indførte vi opholdsforbuddet, siger politiinspektør ved Københavns Politi Tommy Laursen til Ekstra Bladet.

- Christianitterne har så besluttet, at de selv vil lukke Christiania nu.

- Vi kan se, at I er til stede derude i forbindelse med, at de barrikaderer indgangene. Er det for at undgå uro og ballade?

- Vi har været til stede derude på daglig basis, siden den første opholdforbuds-zone blev indført. Det vil vi fortsat være, nu hvor opholdsforbuddet er forlænget, siger Tommy Laursen.

Hashhandel kan rykke ud i gaderne

Selvom opholdsforbuddet er indført og forlænget for at forhindre yderligere smitte med covid-19, så er politiet opmærksomme på, at det kan medføre, at handlen med ulovlige stoffer vil rykke ud på gaden.

- Nu vælger de (christianitterne, red.) så at lukke det af, og på baggrund af de erfaringer, vi har, så vil vi være massivt til stede i rendeområdet, fordi man kunne frygte, at salget nu rykker udenfor. V vil gå målrettet efter de købere og sælgere, der måtte være, siger politiinspektøren.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra christianitterne om baggrunden for at barrikadere indgangene til fristaden.

