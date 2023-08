Krimi ... 23. aug. 2023 kl. 08:36 Gem artikel Gemt artikel

Barsk drabstiltale: Bankede, kvalte og snittede i kvinde

En nu 32-årig mand er ud over et bestialsk drab på kvinde på hendes nordsjællandske ejendom også tiltalt for usømmelig omgang med lig, brandstiftelse og vold mod sundhedsassistent og to politibetjente