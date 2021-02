Barske anklager i vanrøgtssag: Mor stak døtre med nåle

Mor risikerer op til tre års fængsel, hvis hun dømmes for mange års psykisk og korporlig vold mod sine fire døtre, hvoraf to nu er voksne - kvinden nægter sig skyldig

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): En lyshåret kvinde sidst i 40'erne har over flere retsdage haft mulighed for at forsvare sig i en grum vanrøgtssag.

Hun er tiltalt for fysisk og psykisk vold mod sine fire døtre, hvoraf de to nu er voksne. Noget af det skal ifølge det fire sider lange anklageskrift være foregået helt tilbage fra foråret 1996 og frem til hendes anholdelse sidste år. Kvinden benægter alle anklagerne.

Onsdag falder der dom i retssagen, og anklager Lise Dyrby Nielsen har lagt op til, at kvinden bør straffes med tre års fængsel, mens forsvareren Jan Hollmén Olesen kræver frifindelse og subsidiært højst otte måneders fængsel, hvis hun kendes skyldig.

Her er anklagerne Den tiltalte mor blev anholdt i november sidste år blandt andet på grundlag af en indberetning fra den ældste af sine fire døtre til Odense Kommune. Hun nægter sig skyldig i sagen om psykisk og fysisk vold, ydmygelser og ulovlig tvang overfor kvindens fire døtre. Nogle af anklagepunkterne går tilbage til 1996 og andre helt frem til kvindens anholdelse. Kvinden skal blandt andet ifølge det omfattende anklageskrift have presset nåle ind under døtrenes negle, så det blødte, tvunget dem til at slikke gulvet og kaldt dem luder, klam, mongol og abe. Et af børnene fik børstet tænder så hårdt, at tandkødet begyndte at bløde. I flere tilfælde græd døtrene angiveligt af smerte. I anklageskriftet er der ikke nedlagt påstand om, at hun skal have en behandlingssdom, og hun har ikke gennemgået en mentalundersøgelse. Der er nedlagt påstand om, at kvinden - hvis hun kendes skyldig - skal betale hver af sine fire døtre 100.000 kroner i tortgodtgørelse. I første omgang blev der nedlagt referatforbud for hele hovedforhandlingen, hvor pigernes forklaring og dele af dokumentationen blev fremlagt bag lukkede døre. Ekstra Bladet protesterede mod referatforbudet og fik medhold i landsretten, som mente, at et navneforbud og de delvist lukkede døre var beskyttelse nok. Vis mere Luk

Søskendeflokkens barndom på Fyn kan bedst beskrives som et levende mareridt, hvis man skal tro anklageskriftets fire detaljerede forhold om vanrøgt, psykisk og fysisk vold, nedværdigende behandling og ulovlig tvang.

På de digitale fodaftryk, kvinden har sat frem til sin anholdelse i november sidste år, fremstår hun da også nydelig og velfungerende.

Piger græd af smerte

Men tiltalen og politiets efterforskning tegner et helt andet billede af en mor, der har holdt sine børn i et jerngreb igennem en årrække.

Et udpluk af de oplistede uhyrligheder i anklageskriftet beretter om, at moren pressede nåle ind under døtrenes negle, så det blødte, tvang dem til at slikke gulvet og kaldte dem luder, klam, mongol og abe. I flere tilfælde græd døtrene angiveligt af smerte.

Et af børnene fik børstet tænder så hårdt, at tandkødet begyndte at bløde. To andre blev tvunget til at spise persille på deres havregrød. Den nu tiltalte mor mente, at det ville få deres hår til at gro, lyder tiltalen.

En datter blev truet med, at moren ville slå hende eller hendes søster ihjel, hvis hun ikke fik lillesøsteren til at stoppe med at græde.

Børnene har tre forskellige fædre, og moren er også tiltalt for at have fået børnene til at lyve om, at deres fædre slog eller drak øl, og for at have instrueret dem i at løbe hjem fra skole de dage, hvor de skulle have samvær med deres fædre, for at afbryde relationen til fædrene.

Mors pæne hjem: Mishandling eller striks opdragelse