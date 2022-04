Barske anklager: Lærer voldtog elev mindst 100 gange

Underviser og sceneinstruktør tiltalt for igennem fire år at have sendt falske beskeder og truet sig til hårde seksuelle overgreb mod teenager, som var hans elev

En nu 47-årig underviser på en sjællandsk ungdomsskole er tiltalt for igennem fire år at have truet en teenager og elev så effektivt og systematisk, at han kunne voldtage hende 'flere gange ugentligt og ikke under 100 gange'.