BBC-studie stormet i London

En gruppe demonstranter, der angiveligt er imod den britiske regerings covid-19-planer, har mandag forsøgt at bryde ind på BBC's studie i det vestlige London.

Det skriver RT News

Gruppen forsøgte at bryde ind på mediets kontorer, hvilket ledte til sammenstød med det britiske politi.

Flere tilstedeværende har filmet den dramatiske episode, hvor flere demonstranter skubber betjentene i et forsøg på at tvinge sig adgang til BBC's lokaler.

Det ender i større tumult, før demonstranterne omsider gav op og i stedet begyndte at råbe 'shame on you' (skam jer, red.) efter politiet - og muligvis BBC.

Du kan se episoden i videoen over artiklen.