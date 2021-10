Beata sporløst forsvundet

Den 32-årige kvinde fra Malmø har været været væk i to uger. Hendes mand er fængslet, mistænkt for kidnapning

Beata Ratzman har været sporløst forsvundet i to uger, og en kæmpe eftersøgning i Oxie i Sverige har ikke afsløret nogen spor efter den 32-årige kvinde, der er mor til et barn.

Politiet har været ude med hunde, heste, helikopter, droner, dykkere og fodfolk for at lede efter kvinden, og organisationen Missing People har siden forsat eftersøgningen. Men uden held.

Politiet i Malmø har tidligere oplyst, at en person er anholdt i sagen, mistænkt for kidnapning af kvinden 24. september i år. Han sidder fortsat fængslet.

Ifølge Aftonbladets oplysninger er der tale om kvindens mand, der er i 50'erne, som hun havde søgt om skilsmisse fra i august, ligesom hun ansøgte om fuld forældremyndighed over barnet.

Kort efter anmeldte hun ham, ifølge avisen, for vold og trusler, der skal være sket i tiden mellem 2016 og 2021, ligesom hun to uger før sin forsvinden søgte om et tilhold, som hun dog fik afslag på.

De fleste af Beata Ratzmans familiemedlemmer bor i Polen, som hun selv forlod for ni år siden. Herunder hendes søster.

– Beata har stadig ikke givet noget livstegn fra sig. Vi beder til, at hun bliver fundet. Hele familie er totalt fortvivlede, siger søsteren til Aftonbladet.

Manden blev anholdt klokken 2.10 natten til 25. september, bare ni timer efter at Beata Ratzman blev set sidste gang i Oxie, der er en forstad til Malmø.

Avisen erfarer også, at Beata Ratzman, manden og et barn blev set i en sølvfarvet Suzuki Vitara fra 2002, som politiet søgte oplysninger om i starten af sagen.

Den er nu beslaglagt og undersøgt for tekniske spor.

Ifølge Aftonbladet gik kvinden og manden ud af bilen, mens barnet blev tilbage. Og da manden kom alene tilbage et stykke tid senere, skal han have sagt, at moderen havde mødt et veninde.