Kun i Ekstra Bladet

En er dræbt, to andre har fået livstidsstraffe, og nu kan den vestlige verden endelig også få gjort regnskabet op med det sidste mord-mistænkte medlem af den islamistiske verdens mest bestialske terrorgruppe med øgenavnet 'The Beatles'.

Aine Davis er ifølge arabnews.com ved Old Bailey-kriminalretten i London tiltalt for to anklager relateret til at have skaffet penge til terrorformål og for at have besiddet et skydevåben til et formål forbundet med terrorisme.