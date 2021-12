Beboer efter skyderi: Frygter at blive fanget i krydsild

I den vandpibecafé, hvor en 39-årig mand lørdag aften skudt, stod der stadig halvtomme drinks, og forskellige kort- og brætspil lå uafgjorte rundt omkring på bordene, da Ekstra Bladet besøgte gerningsstedet. Det var tydeligt at fornemme, at caféen var blevet forladt i al hast.

Betjente arbejdede fortsat i området, hvor de gik rundt med notesblokke. En enkelt betjent var nede på alle fire ved en nærliggende parkeringsplads for at tjekke, om der lå genstande under bilerne.

Udenfor vandpibecaféen holdt den mobile politistation, der skal være med til at sikre tryghed for beboere i området. Flere beboere var rystede over det koldblodige skyderi, hvor en endnu ukendt gerningsmand affyrede et enkelt skud. Den 39-årige er fortsat i kritisk tilstand.

- Det er lidt uhyggeligt, når det kommer så tæt på, og man kan høre sirenerne udenfor, siger Karen, der bor i området til Ekstra Bladet.

Foto: Henning Hjorth

Hun fortæller, at hun endnu ikke er nervøs for at gå på gaden, men de tre skyderier på blot tre dage, har da fået hende til at tænke over, om der kunne være en konflikt på vej.

- Man kunne godt frygte, at der kom en regulær bandekrig, hvor man lige pludselig bliver fanget i sådan en krydsild mellem nogle rivaliserende grupper, det er da uhyggeligt, siger Karen.

Politiinspektør ved Københavns Politi Rasmus Bernt Skovsgaard fortæller, at de endnu ikke kan lægge sig fast på, om de tre skyderier hænger sammen, men de har en hypotese om det.

- Det er en teori, som fylder mere og mere hos os, siger han og betegner hændelsen i aftes som et eksempel på 'brutalitet og voldsparathed'.

Handler i samme Netto

Karen handler i den Netto, som gerningsmanden flygtede ind i, efter han havde ramt den 39-årige i hovedet. Det samme gør Frederik, som Ekstra Bladet møder, da han har været nede for at hente en liter mælk.

- Man regner jo ikke med, at det sker lige heromkring, men det gjorde det jo, siger Frederik, der bor få hundrede meter fra vandpibecaféen.

Han blev selv fanget på gaden lørdag aften, og måtte stå udenfor og vente på at komme ind i sin lejlighed, mens politiet og teknikere gennemsøgte gaderne for spor. Også han har bemærket det øgede antal skyderier de seneste dage, men føler sig endnu ikke utryg over at gå på gaden.

- Man er jo lidt bekymret over, at det sker overalt mere end, det sker lige her, siger Frederik.

Foto: Henning Hjorth

Kan blive utrygt

Også hos en anden Frederik, der bor på Åbouldevard, hvor skyderiet fandt sted, har de seneste dages hændelser sat tanker i gang om uenigheder mellem grupperinger.

- Det er jo ærgerligt, hvis det er en bandekonflikt, som skal til at blusse op igen, siger Frederik og pointerer, at det kan blive utrygt at gå i området.

- Jeg håber da, at de stopper igen, og så håber jeg, at de er gode til ramme, så de kun rammer hinanden, siger Frederik.

Foto: Henning Hjorth

Også ægteparret Erik og Edny, der har boet tæt på vandpibecaféen i mange år, så gerne gerne, at lørdagens skyderi bliver det sidste.

- Det ville være rart, hvis det snart var overstået, siger Erik.

- Det er noget skidt. Jeg kunne godt undvære det, for jeg kunne godt tænke mig en tryg tilværelse her på Nørrebro, for jeg er så glad for at bo her, siger Edny.