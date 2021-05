Beboer hørte larm før drab: - Jeg tror han åndede ud

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Kort efter midnat blev en 19-årig mand knivdræbt i Vejle. Ifølge Sydøstjyllands Politi af 'nogle knivstik'.

En 72-årig beboer, der bor i en ejendom tæt på gerningsstedet, fortæller til Ekstra Bladet, at hun blev vækket af larm fra gågaden.

- Der var nogen, der snakkede højrøstet og var gale i stemmen, siger kvinden, som af frygt for repressalier ikke ønsker at stå frem med navn.

Ekstra Bladet er bekendt med hendes identitet.

Hun fortæller, at der blev råbt på et sprog, hun ikke forstår, og så hørte hun det, hun beskriver som en rumlen, som om der blev kørt på skateboard igennem passagen - herefter der blev stille.

- Så åbnede jeg altandøren, og så kunne jeg høre en, der stønnede tungt to gange. Jeg tror han åndede ud, der blev simpelthen stille, fortæller hun.

Den 72-årige kvinde turde ikke selv gå ned på gaden, men fortæller til Ekstra Bladet, at hendes soveværelse kort efter blev oplyst af blå blink.

- Alt blev spærret af. Og så kom der en retsmediciner, så jeg tænkte 'hold da op, der er sket et drab', ellers kommer de jo ikke, siger kvinden til Ekstra Bladet.

Blodafsmitning på en stor sten er eneste spor efter nattens drab på en 19-årig mand. Foto: Anders Brohus

'Pusher Street'

Ifølge kvinden er det et skønt sted at bo, men også et område, der ændrer karakter, når mørket falder på:

- Man skal holde sig fra vejen dernede, når det bliver mørkt. Vi kalder det Pusher Street – det er jo ikke uden grund, at det får det navn, siger den 72-årige kvinde, der kan berette om åbenlys narkohandel fra biler.

Nattens episode er dog det værste, hun har oplevet:

- Jeg tænker, at mine børn synes, jeg skal flytte. Jeg har lovet, at jeg ikke siger noget til dem (Pusherne, red.), selvom de larmer. Man skal skrue sit fjernsyn op for at overdøve dem, siger den 72-årige kvinde.

- Politiet er flinke til at komme, men desværre på de forkerte tidspunkter, lyder det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sydøstjyllands Politi, der ikke ønsker at kommenterer oplysningerne om narkohandel i området.

De arbejder fortsat på at finde ud af, hvad der er sket, og hvad motivet til drabet kan være. Der er på nuværende tidspunkt ingen anholdte i sagen.