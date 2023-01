Beboer: Jeg hørte skud

En beboer i Moselgade på Amager sad og læste, da han pludselig hørte flere smæld.

- Jeg hørte nogle skud. Jeg troede først, at det var fyrværkeri, men det var en anderledes lyd. Skarpere, siger beboeren, der mener, at han hørte to, måske tre skud.

- Jeg har været i militæret, så jeg er ikke helt blank på det. Fyrværkeri har en mere dyb lyd. Det her var mere skarpt smældagtigt, siger han og fortæller, at han herefter hørte meget høj stemmeføring.

Københavns Politi har efterfølgende oplyst, at en betjent er blevet såret af knivstik på Moselgade på Amager, og at politiet efterfølgende har skudt og dræbt gerningsmanden.

Ekstra Bladet erfarer, at politiet - blandt andre en såkaldt Romeo-patrulje, der står for reaktionspatrulje, blev kaldt ud til en psykisk syg person. Hvad der konkret skete på stedet, er endnu uvist, men den ene betjent fik et alvorligt snit i armen. Han trak herefter sin tjenestepistol og skød knivmanden.

Betjenten er nu på Rigshospitalet, hvor han angiveligt skal opereres.

Beboeren i Moselgade, der ikke ønsker at stå frem med navn, ved ikke, hvem det er, der er afgået ved døden.

- Der er så mange i det her kvarter, der er suspekte at kigge på. Det er en blanding af mennesker, der bor her i kvarteret, og man vænner sig til, at politiet blæser gennem kvarteret, siger han.

Kort efter klokken 14.30 ankom en retsmediciner til stedet, ligesom teknikere er ankommet.

På Twitter skriver politikredsen, at de betragter det som en isoleret hændelse, hvorfor der ingen fare er for borgerne i området.

'Under en politiforretning i Moselgade på Amager er en betjent blevet såret af knivstik. Der er afgivet skud mod gerningsmanden, som er erklæret død,' lyder det i pressemeddelelsen.