Beboer på udrejsecenter anholdt for voldtægt i Silkeborg

En 30-årig mandlig beboer på udrejsecenteret Kærshovedgård er natten til fredag blevet anholdt og sigtet for at have voldtaget en 19-årig kvinde på banegården i Silkeborg.

Det skriver Midtjyllands Avis.

Ifølge kvindens anmeldelse skal voldtægten have fundet sted i ventesalen på banegården.

- Ventesalen blev afspærret, efter at vi fik anmeldelsen klokken 05.01. Området er et gerningssted, der skal undersøges nøje for spor af teknikere og politihunde, siger politikommissær Lasse Ivanøe til mediet.

Kvinden har forklaret, at hun stod ud af en bus lidt efter midnat. Her skal manden have opsøgt hende, hvorefter de to faldt i snak.

Den 30-årige blev herefter nærgående, og han skal ifølge kvinden have endt med at voldtage hende.

Hun formåede efterfølgende at stikke af for at anmelde episoden til politiet.

Politiet leder efter vidner i sagen.