Beboer på udrejsecenter tiltalt for røveri i privat hjem

En beboer på udrejsecenteret Kærshovedgård ved Ikast er blandt de fire tiltalte for et groft røveri i en privat hjem i Slagelse 23. marts i år, hvor offeret formodes at have været i livsfare.

Den 29-årige, der stammer fra Eksjugoslavien, kræves udvist for bestandigt. Han er i forvejen udvist og underlagt opholds- og meldepligt på Kærshovedgård, men den har han, ifølge tiltalen, overtrådt 33 gange på blot tre måneder. Han nægter sig skyldig.

Det samme gør de tre andre tiltalte danskere, to mænd på 26 og 32 og en 20-årig kvinde. De fire er tiltalt for grov vold, røveri og afpresning mod offeret, som de tiltalte mente skyldte dem penge. De smadrede et vindue til offerets lejlighed og sparkede døren op.

Retssagen starter onsdag ved Retten i Næstved.

Halsgreb

Manden blev slået flere gange i ansigtet og på kroppen med knyttet hånd og fik taget halsgreb, så han ikke kunne trække vejret, og det sortnede for hans øjne.

Han blev også slået på kroppen med en spids genstand og blev sparket i maven af den 20-årige kvinde. En af de tiltalte smadrede hans tv med en bushammer. Han fik besked på at betale 5000 kr. – ellers ville de komme igen og ’give ham en større omgang end nu’.

Imens var politiet blevet tilkaldt, og da de fire hørte sirener, flygtede de fra lejligheden med offerets PlayStation.

Anklageskriftet beskriver, at offeret fik skader i ansigtet og på kroppen og fik synke- og talebesvær. Han kan have været i livsfare, lyder tiltalen. Det var den 29-årige Kærshovedgård-beboer, som ifølge tiltalen begik den groveste vold mod offeret.

Han er også tiltalt for at bedrageri via MobilePay og for hærværk på Kærshovedgård, hvor han knuste en rude med sine næver og albue. Dommen ventes torsdag ved Retten i Næstved.

I september beskrev Ekstra Bladet, hvordan tre udviste beboere fra Kærshovedgård var blevet varetægtsfængslet i to sager om henholdsvis hjemmerøveri og vold mod en vagt på Københavns Hovedbanegård.