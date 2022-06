Beboer vågnede i chok efter Tesla-ulykke

- Shit, shit, shit!

Det var det første, beboeren i huset tænkte, da hun tidligt mandag morgen vågnede ved, at en Tesla bragede ind i husmuren.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Med det samme vidste hun, at der var tale om et biluheld. Det er nemlig ikke første gang, noget lignende har fundet sted i svinget på Øster Voldgade.

Bilen tog slaget

Beboeren ønsker ikke at stå frem med navn, men hun fortæller, at hendes bil var parkeret fem-syv meter fra huset.

Tesla-føreren mistede kontrolleren over bilen i svinget - på vej væk fra politiet - hvor han rev to skilte med sig i midterrabatten og endnu et skilt på græsområdet ved kanstenen. Et af skiltene blev fundet omkring 100 meter længere væk.

Herefter kan man se, hvordan bilen er fortsat ind i beboerens bil, der blev flyttet de fem-syv meter ind mod huset, hvor begge biler ramte.

Chaufføren mister kontrollen i starten af svinget, og river så tre skilte med sig på vejen. Bremsesporene tættest på viser, at Teslaen har kørt sidelæns ind i beboerens bil og hus. Foto: Kenneth Meyer

Ingen nedstyrtningsfare

Beboeren fortæller, at der ikke er nogen nedstyrtningsfare, og hun derfor slipper for en genhusning og kan få lov at blive boende under reparationen. Og den er ellers ikke så lille.

Udover de store skader udenfor, så har trykket fra ulykken været som voldsomt, at der også er skader inde i huset.

Indenfor kan man se, hvordan vinduerne har sluppet rammen og sidder løst, samt hele trappen til første sal skal rives ned og bygges op igen. Derudover er murstenene blottet flere steder efter trykket, hvilket betyder, at hoveddøren er begyndt at binde, fordi det hele har rykket sig.

Også beboerens egen bil er totalsmadret efter at være blevet ramt af Teslaen.

