Beboere er lettede efter sigtelse i drabssag

Beboerne i området omkring Elverparken er lettede over, at der nu er en mulig afslutning i drabssagen om Louise Borglit

Selvom Elverparken i Herlev fremstår smukt badet i solskin fredag formiddag, gemmer parken på en tung og dyster fortid, da det var her, at højgravide Louise Borglit blev brutalt knivdræbt en november aften i 2016.

Den hyggelige park bliver til dagligt mest brugt af folk, som går tur med deres hunde eller spadserer rundt med barnevogne.

Ekstra Bladet tog ud for at høre de lokale borgeres reaktion på, at der nu er en person, som er sigtet i drabssagen.

Tør ikke gå tur om aftenen

- Jeg synes, det er virkelig godt, at han bliver fanget, hvis det selvfølgelig er ham. Så bliver der mere ro i parken, siger Lone Vestergaard, som er ude og gå tur sammen med sin veninde og deres hunde.

Også veninden Mona, kan genkende det billede, som Lone beskriver.

- Man tør ikke gå i parken om aftenen, efter alt det her er sket. Det turde jeg godt førhen. Man håber også, at de pårørende kan få lidt fred, siger Mona Klint Pedersen.

Det er derfor en forløsning for Lone og Mona, at der nu måske kommer en afslutning i den makabre drabssag.

De to veninder Lone og Mona går ofte ture sammen i Elverparken i Herlev, dog aldrig efter mørkets frembrud. Foto: Jonas Olufson.

Børnene har været bange

Også skolelæreren Bo Mortensen, som er på vej på arbejde, er glad for, at der sker nye fremskridt i sagen, selvom han troede, at sagen var blevet opgivet.

- Jeg synes det er godt, men det har også taget virkelig lang tid at opklare. Man troede de havde opgivet. Jeg har ikke selv været usikker omkring min færden i parken, men jeg arbejder på skolen, som ligger lige ved parken, så der har vi måtte snakke med børnene, som var bange efter drabet, siger Bo Mortensen før han haster videre på arbejde.

Tænker ikke over drabet i dagligdagen

Det er dog ikke alle, som i dagligdagen går og tænker på den forfærdelige episode, der fandt sted mange år tilbage.

Birthe Pedersen holder meget af at komme i Elverparken, hvor hun ofte går tur med sin hund. Foto: Jonas Olufson.

- Jeg har slet ikke tænkt på den sag, det er jo så længe siden. Men det var da virkelig sørgeligt. Jeg har ikke været nervøs for at gå i parken, men jeg går ikke herover om aftenen, siger Birthe Petersen, som også er ude i det gode vejr og lufte sin hund.

Den 28-årige mand, der er blevet anholdt, her fem et halvt år efter drabet er blevet varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig i sagen.