Beboere evakueres efter brand i lejlighedskompleks

Beboere evakueres efter brand i Thisted. To personer kørt på skadestuen

To beboere er kørt på hospitalet, efter en brand udbrød i en lejlighed i Kastet i Thisted. De skal tjekkes for røgforgiftning.

Det fortæller vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch til Ekstra Bladet.

- Der er en mand og en anden dame, der har fået noget røg. Så de er kørt til tjek på hospitalet, siger vagtchefen.

Politiet er til stede med patruljebiler, og brandvæsnet er på sagen.

- Der er ild i en lejlighed. Det er en etageejendom, så derfor kan det være lidt mere risikabelt. Vi er fremme med to biler, og brandvæsnet er der, fortæller vagtchefen.

Evakuere beboere

Politiet er i gang med evakuere og eventuelt genhuse beboere, når de har fået et større overblik over skaderne.

- Vi er ved at genhuse resten af beboerne. Vi skal finde ud af, om de kan genhuses i deres egne lejligheder, eller om vi skal finde et andet sted til dem for natten, siger Jens Claumarch.

Ilden udbrød i en lejlighed på 1. sal, hvor det står ud med store mængder røg.

Politiet kan ikke oplyse grunden til ildebranden.

- Vi forsøger at finde ud af årsagen, men det er stadig lidt i kaosfasen.

- Jeg tror primært, at det er den ene lejlighed. Det lyder ikke på min indsatsleder som om, at det er alvorligt, siger Jens Claumarch.