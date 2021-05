Beboere evakueret efter bygning slog revner

En bekymret borger slog lørdag aften alarm, da vedkommende pludselig havde fået øje på nogle mærkværdige revner i en beboelsesejendom i Købmagergade i Fredericia.

Det skriver tvsyd.

Og det skulle vise sig, at der var god grund til borgerens bekymringer, for politiet besluttede at evakuere ni beboere i ejendommen.

- Vi får kigget på bygningen og vurderet, at der nok er fare. Ikke en akut fare, men nok til at vi evakuerer ni af beboerne, fortæller vagtchef i Sydøstjyllands Politi Mads Flansmose til tvsyd.

Yderligere forklarer politiet til mediet, at de ni beboere bliver genhuset indtil man har fundet ud af, hvad der skal ske.

- Indtil vi får undersøgt bygningen af faglige personer, så er der ikke nogen af de evakuerede, der vender tilbage, siger vagtchefen til tvsyd.