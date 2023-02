Beboere reddet af Facebook-opslag: 50-årig kvinde idømt fængsel

Kvinden blev desuden også dømt for drabsforsøg på sin egen far

Det var til beboernes store held, at en kvinde fra Haderslev, der havde tændt bål i opgangens kælderlejlighed, selv berettede om det på Facebook.

Hun var beruset og havde af ukendte årsager stukket ild til en høvlebænkskasse, som hun brugte til at opbevare garn i, og det skrev hun på sin Facebook-profil omkring klokken 22 en onsdag aften i november 2021.

Og der var da også ganske rigtigt brand i lejligheden, da politiet kom frem til stedet.

Det skriver JydskeVestkysten, efter kvinden nu er blevet idømt seks et halvt års fængsel for flere voldsomme forhold.

'Gør det NU'

Politiet blev tilkaldt, og mindst én Facebook-bruger havde da også taget opslaget alvorligt.

'Politiet er på vej, men hvis der er nogen tæt på Karen i Haderslev, skal I tage over til hende NU: Hun har tændt et bål indenfor,' skrev en kvinde i en kommentar til opslaget ifølge JydskeVestkysten.

Hun kommer fra Haderslev lige som den nu dømte kvinde, Karen Marie Richter.

Da politiet kom frem brækkede de døren til lejligheden op og slukkede branden, inden det endte katastrofalt for opgangens otte lejligheder, og inden brandvæsnet var nået frem.

Stak sin far

Efter episoden blev Karen Marie Richter kortvarigt anholdt og sigtet, skriver JydskeVestkysten.

Det var dog ikke nok til at holde hende på dydens smalle sti. Langtfra.

Blot to måneder senere stak hun sin far i halsen med en kniv i forældrenes lejlighed, der ifølge mediet ligger i Randers.

Derfor blev hun i sagen, som hun har anket til landsretten, desuden dømt for drabsforsøg udover forsøget på ildspåsættelse, ligesom hun også blev dømt for grov vold mod sin far i en sag fra 2019, hvor hun kastede to lysestager og en glasskål efter ham, skriver mediet.

I retten, beskriver JydskeVestkysten, betegnede hun sig selv som alkoholiker, men hun nægtede sig samtidig skyldig i forholdene.