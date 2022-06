Bedrageri for 307 millioner: Kræves varetægtsfængslet

Københavns Politi har mandag anholdt en 42-årig mand, som er sigtet for bedrageri for flere hundrede millioner

Efter en intensiv efterforskning slog Københavns Politi mandag til på fem adresser, som den 42-årige anholdte har tilknytning til. Der er blevet foretaget ransagninger på alle fem steder.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelse.

Ransagelserne er forgået på adresser i Hellerup, Gribskov, Halsnæs, Sorø og i København, hvor manden blev anholdt.

Den anholdte er sigtet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed og fremstilles med krav om varetægtsfængsling i grundlovsforhør senere på dagen mandag.

Han mistænkes for i flere tilfælde at have bedraget investorer til at betale store millionbeløb i den tro, at de investerede i konkursboer.

'Efter en anmeldelse fra et konkursbo har vi gravet os ned i materialet. Det peger på, at den sigtede har lovet et stort og sikkert afkast ved investeringer i konkursboer, men i virkeligheden ikke har ført investeringerne videre som aftalt,' siger vicepolitiinspektør Peter Reisz fra Afdelingen for økonomisk kriminalitet i Københavns Politi.

Der tegner sig et mønster

Politiet har stadig et større arbejde og en stor mængde materiale foran sig i sagen, men kan allerede se nu, at der tegner sig et mønster i, hvordan bedragerierne er foregået.

'Det er vores opfattelse, at investor A har indbetalt nogle penge til gerningsmanden. Investor B har gjort det samme, men de penge er derefter udbetalt til investor A for at foregive, at der er sket et afkast. Denne fremgangsmåde er fortsat med flere investorer, indtil der nu mangler et større millionbeløb,' fortæller Peter Reisz.