Bedrageri mod ældre: Kan du genkende ham?

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser en mand, der angiveligt er involveret i en sag om bedrageri mod ældre.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

'Gerningsmanden har i alle tilfældene kontaktet borgerne telefonisk og udgivet sig for at være fra vedkommendes bank, hvor han oplyste, at borgernes konti var blevet hacket'.

'Politiet har foreløbig modtaget 13 anmeldelser vedrørende hændelser i Sønderborg, Aabenraa og Esbjerg. Vi har i denne sammenhæng mistanke om, at det er den samme gerningsmand, der står bag bedragerierne', skriver politiet.

Har du set manden? I så fald bedes du kontakt politiet på telefon 114. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Overbeviste borgere

Med denne svindelmetode er det lykkedes den formodede gerningsmand at overbevise de godtroende borgere om at udlevere deres oplysninger til 'en repræsentant fra pengeinstituttet', der ville møde op på deres bopæl.

Den kriminelle dukkede op og fik udleveret både dankort og kode.

Nu efterlyser politiet gerningsmanden, der ifølge politiet taler dansk uden accent og bar Nike sko med en grøn stribe på de billeder, som politiet har af ham.

'Vedkommende er optaget på et overvågningskamera i forbindelse med, at han hævede penge på et dankort fra en borger'.

Kan du genkende manden, eller har du oplysninger i sagen, bedes du kontakte politiet på telefon 114.