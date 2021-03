Bedsteforældre: - En fredelig ung mand

Tre mænd er sigtet for at have hængt en dukke af statsministeren med et skilt om halsen op i en lygtepæl i forbindelse med en coronademonstration

To ældre mennesker indfandt sig fredag på tilhørerbænkene i Retten på Frederiksberg, hvor tre mænd i 30'erne blev krævet fortsat varetægtsfængslet i den stærkt omtalte sag om Mette Frederiksen-dukken, der blev hængt op i en lygtepæl med et skilt om halsen i forbindelse med en corona-demonstration.

De er farmor og farfar til den 34-årige af de sigtede, der gav dem et lille vink, da han kom ind i retssalen.

Mændene har siddet varetægtsfængslet siden 24. og 25. januar i år, og da Ekstra Bladet talte med bedsteforældrene efter retsmødet, kaldte de den langvarige varetægtsfængsling for overgearet.

- Vi synes, det er fuldkommen vanvittigt. Vi er så bange for, at han tager lidt skade af at sidde inde, og hans far er meget syg, siger farmoren, der inden vores snak forsikrede om, at de var vaccineret for lang tid siden, så de ikke kunne smittes.

Ved retsmødet valgte dommeren at løslade alle tre. Det blev dog tillagt opsættende virkning, så Østre Landsret først skal kigge på sagen, før de eventuelt kommer på fri fod.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Dukken af Mette Frederiksen blev brændt af i forbindelse med en demonstration 23. januar.

Sigtede i dukkesag løsladt

Forinden havde den 34-åriges forsvarer i sin procedure for at få sin klient løsladt sagt, at han på mange måder var 'det tynde øl' i forbindelse med ophængningen af dukken.

- Han var i tvivl om, om man gik lidt for langt i det, men han h

Dukken af Mette Frederiksen blev brændt af i forbindelse med en demonstration 23. januar.

ar helt begrænset rolle. Derfor bør man løslade alle tre og i hvert fald (den 34-årige, red.), sagde forsvareren.

Rundt om halsen havde dukken et skilt med ordene 'Vores FÆLLES indsats er helt afgørende, vi MÅ og SKAL bekæmpe VIRUSSEN. Vi får brug for SAMFUNDSSIND” samt med større skrifttype 'HUN MÅ OG SKAL AFLIVES'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det flugter med den 32-årige sigtedes forklaring i grundlovsforhøret, hvor han sagde, at han ikke kunne udelukke, at den 34-årige havde sagt noget om, at skiltet kunne forstås truende.

Forsvarer i dukkesag: - Han har det stramt

'Det ville ligne (den 34-årige, red.) at sige sådan noget', fordi han 'er en meget stille og forsigtig fyr, og de andre fylder lidt mere, end han gør', fremgår det af retsbogen.

Bedsteforældrene fortæller også, at de var noget forbløffede, da han blev anholdt, og de var overbeviste om, at han blev løsladt dagen efter.

De beskriver ham som en sød og meget hjælpsom mand.

- Han er en fredelig ung mand. Han har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. simpelthen, siger farfaren og undrer sig over, at de har været varetægtsfængslet så længe.

- Der er ingen grund til at holde folk spærret inde, hvis de ikke er farlige, og de har afgivet forklaring, så politiet kan komme videre, siger han.

De tre, der er 30, 32 og 34 år, har erkendt, at de har håndteret dukken, men de nægter, at det var dem, der stak ild til den.

Anklagemyndigheden krævede de tre mænd fængslet af hensyn til retsfølelsen. Nu skal Østre Landsret tage stilling til, om der er grundlag for det.