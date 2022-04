Bedsteforældre om blodpenge: Giv dem til Marias børn

Maria From Jakobsens forældre forstår ikke, hvorfor børnene ikke får alle pengene fra deres mors pensionsordning. Dansk Folkeparti er klar til at ændre loven

Alene fordi den 43-årige Maria From Jakobsen blev slået ihjel af sin ægtemand, præsten Thomas Gotthard, bortfalder en del af de penge, som de efterladte ellers har ret til at få fra hendes pensionsordning i ATP.

Det går i sidste ende ud over hendes to efterladte børn, mener deres mormor og morfar.

Den ægtefællesum på 45.000 kroner, som morderen Thomas Gotthard uberettiget fik udbetalt bliver nemlig taget fra ham. Men i stedet for at lade pengene gå videre til børnene som arvinger, ryger de tilbage i ATP's pengekasse.

– Vi er uforstående over for, at de penge, Maria har oparbejdet ved at arbejde, skal gå tilbage til ATP. Vi mener, at de penge skal tilfalde børnene, siger Inger From Jakobsen, som sammen med sin mand Søren Jakobsen nu har forældremyndigheden over deres to børnebørn.

Udbetalingen til morderen skete på grund af et alvorligt svigt hos anklagemyndigheden. Et svigt, der har fundet sted i mange sager og over adskillige år, afslørede Ekstra Bladet søndag.

Maria From Jakobsen blev 43 år. Hun var psykolog og hendes to børn var hendes et og alt. I oktober 2020 blev hun på kynisk vis myrdet af sin egen mand - børnenes far. Privatfoto

Bliver snydt for penge

Ialt 105.000 kroner gik ind på Gotthards konto sidste sommer. 60.000 kroner af det beløb er børnenes. Efter at Ekstra Bladet gik ind i sagen - og med knap ni måneders forsinkelse - får de nu hver 30.000 kroner, som de har ret til.

Børnenes bedsteforældre er glade for og taknemmelige over, at de 60.000 endelig lander det rette sted. Alligevel føler de, at søskendeparret bliver snydt for penge, som de burde have.

– Thomas skal ikke tjene på at slå Maria ihjel, men ATP skal jo heller ikke tjene på, at hun er blevet dræbt af sin mand, tilføjer børnenes mormor med henvisning til, at pengene var blevet udbetalt, hvis den 43-årige psykolog var død under andre omstændigheder eller var blevet dræbt af en anden end sin mand.

Var Maria From Jakobsen død på anden vis, eller hvis en anden end hendes mand havde dræbt hende, ville familien have ret til alle 105.000 kroner.

ATP følger de regler, politikerne har vedtaget for pensionskassen. Kundecenterdirektør Jan Sabroe har ikke yderligere kommentarer.

Peter Skaarup: Pengene skal gå til børnene

Men det har Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

– Det vil være helt rimeligt, at pengene går til børnene. At de får de penge, deres mor har optjent. Det er hendes, og det vil da være mærkeligt, at ATP skal tjene på det, siger politikeren, som er parat til at ændre reglerne.

Peter Skaarup er klar til at ændre reglerne. Foto: Jonas Olufson

– Det lyder, som om der er brug for, at vi politikere på Christiansborg laver en lovændring, så det vil jeg tage op med ministeren. Om nødvendigt vil vi selv lave et beslutningsforslag til Folketinget, siger Skaarup, som også vil have undersøgt, præcis hvor mange drabsmænd, der har fået udbetalt dødssum fra deres offers ATP-ordning.

Det er først, efter at Ekstra Bladet gik ind i sagen om pensionsudbetalingen til Thomas Gotthard, at børnene får de penge, de burde have haft for snart ni måneder siden.

– Os almindelige borgere skal betale renter og gebyrer, når vi ikke betaler til tiden. Maria From Jakobsens børn har ventet i snart ni måneder på deres penge. Bør de ikke kompenseres?

– Jo, det burde de. I det hele taget burde ATP og justitsvæsenet sammen finde en løsning og give de børn et økonomisk plaster på såret, siger Skaarup.

Justitsminister Nick Hækkerup langer ud efter anklagemyndigheden og kalder det 'grotesk', at en drabsmand har fået penge efter at have slået sin hustru ihjel.

Nordsjællands Politi har over for Ekstra Bladet beklaget, at de svigtede, da den nu dømte og fyrede sognepræst fik penge efter drabet på sin hustru. Læs mere her

Thomas Gotthard i gang med at døbe det ene af parrets to børn. Præsten, der er far til fire, blev sidste sommer idømt 15 års fængsel for drabet på Maria From Jakobsen. Privatfoto

Præsten fra Helvede

Ekstra Bladet har lavet en podcast i fire afsnit om drabet på Maria From Jakobsen. Gennem venner, naboer og familie fortælles historien om den 43-årige psykolog og hendes forsvinden, præstens forbrydelser og løgne. Og hvordan han i sidste ende alligevel blev fældet.

